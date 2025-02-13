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美防長：烏克蘭想奪回失土不切實際 拒絕讓烏加入北約

編譯潘勛／綜合報導
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國防部長赫塞斯12日在北約總部向各國官員明確表示，烏克蘭想奪回失土不切實際，他也表達美國反對烏克蘭加入北約的立場。（美聯社）
國防部長赫塞斯12日在北約總部向各國官員明確表示，烏克蘭想奪回失土不切實際，他也表達美國反對烏克蘭加入北約的立場。（美聯社）

美國國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)12日在首度海外行程中對盟國及北約組織(NATO)官員表示，烏克蘭要奪回失土、恢復2014年前的版圖是「不切實際的目標」，基輔當局毋寧應該備妥和談方案，取得國際軍方的支持；赫塞斯同時拒絕讓烏國加入北約組織。

去年7月北約華府峰會期間，成員國已就烏克蘭加入北約之路「不可逆」達成共識，儘管相關入會時程至今未有定論。在川普上任後，美國的態度明顯轉變。

川普稱與普亭「密切共事」

紐約時報報導，赫塞斯表示，持久和平唯有「務實評估戰場」才能達成，烏克蘭要想恢復2014年前疆域，在川普總統想促成的俄國、烏克蘭和平妥協方案中，是不切實際、幻想般的目標。

美聯社報導，赫塞斯發言幾個小時之後，川普便表示自己與俄國總統普亭已同意，就結束俄烏戰爭展開磋商。川普的社媒貼文一反美國三年來支持烏克蘭的政策，表示他與普亭將「一起密切共事」。烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)辦公室另表示，澤倫斯基已與川普電話交談。

總結起來，川普及赫塞斯的聲明得以讓人清晰地了解，川普政府想以何種方式，結束俄烏戰爭這場歐洲數世代以來，規模最大的陸上戰爭。

川不派兵 要歐承擔烏防務 

赫塞斯向烏克蘭發出警告，應放棄申請加入北約，也別想奪回俄國所占領土，冷峻地向基輔當局暗示，川普政府對可能達成的俄烏和平妥協案，看法與莫斯科的願景相似。普亭已宣稱，任何和談方案，必須確定烏國放棄加入北約，另外俄國於2022年9月兼併、但並未全部奪得的四個地區，烏國部隊也得撤走。

北約盟國很想知道，華府打算提供多少支持給烏克蘭政府；而赫塞斯廣泛發言中提到，川普決心要歐洲承擔起烏國防務的大多數財務、軍事責任，包括可能派出維和部隊，但美軍不會加入。赫塞斯並稱，無論任何未來安全安排，美軍都不會部署烏克蘭。

赫塞斯另表示，駐烏維和部隊不會取得北約第五條的保護，也就是部隊若遭到俄國攻擊，美國或北約其他31成員國不會奔走救援。

赫塞斯的發言，讓烏克蘭的願望受挫，烏國希望恢復國家完整。此外本周稍晚，澤倫斯基與美國副總統范斯、其他美國高級官員在慕尼黑舉辦的大型安全會議進行談判，因此也變得棘手、詭譎。

赫塞斯：美將優先嚇阻中國

赫塞斯的致詞未明確指出俄羅斯構成的威脅及其侵略者角色。 

赫塞斯說，美國如今除了專注於本土防衛，也面臨來自共產中國「實力相當」的競爭。他稱中國兼具威脅美國本土、以及美國在印太區域「核心國家利益」的能力和企圖；美國將優先嚇阻與中國在太平洋的戰爭，且必須確保嚇阻不會失敗。他說，嚴酷的戰略現實促使美國無法首要專注於歐洲安全。

赫塞斯 川普 烏克蘭

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