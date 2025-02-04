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反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

不滿WSJ批「最愚蠢貿易戰」川普：反對關稅者 都被中國控制

記者顏伶如／綜合報導
華爾街日報痛批川普的關稅開啟「史上最愚蠢的貿易戰」， 川普回嗆「老是出錯的華爾街日報」幫剝削美國的外國辯護。(路透)
華爾街日報痛批川普的關稅開啟「史上最愚蠢的貿易戰」， 川普回嗆「老是出錯的華爾街日報」幫剝削美國的外國辯護。(路透)

華爾街日報(WSJ)社論日前批判川普總統向加拿大、墨西哥、中國祭出關稅，川普2日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文回批指出，所有反對關稅政策的人，包括「假新聞華爾街日報」及避險基金等，都是因為「遭到中國控制」(controlled by China)。

華爾街日報日前社論指出，川普祭出關稅政策之後，倘若北美地區貿易戰僵持不下，將創下「史上最愚蠢的貿易戰」(the dumbest trade war in history)。文中指出，推出這波關稅措施「毫無正面理由」，將對美國經濟帶來重大傷害。

新聞周刊(Newsweek)3日分析，川普關稅計畫遭到龐大反對聲浪，批評者直指美國與北邊盟友加拿大之間外交關係恐將陷入緊張，還可能引發全球貿易戰。

川普2日發文寫道：「反對關稅的任何人，包括假新聞華爾街日報、避險基金，都是因為他們遭到中國控制才會跳出來反對，或者被其他外國或本國公司控制。」

川普寫道：「熱愛美國、相信美國的任何人，都支持關稅。」

白宮原定從2月4日起，加拿大、墨西哥進口商品徵收25%關稅，但現在延後一個月。美國也想對中國進口商品加徵10%關稅。川普指出，祭出關稅是因為非法移民以及芬太尼(fentanyl)毒品殘害美國人民，帶來重大威脅。包括眾院議長強生(Mike Johnson)、阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾(Tommy Tuberville)在內的共和黨官員均對川普關稅政策表示讚賞。

前總統柯林頓任內財政部長桑默斯(Larry Summers)2日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，關稅對美國經濟來說將造成自我傷害，估計通膨未來3、4個月將攀升，因為商品加徵關稅勢必導致物價上漲。

關稅 川普 華爾街

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