我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

應對美加徵10%關稅 WSJ：中擬協商買更多美產品

記者陳宥菘／綜合報導
據報導，中方有意與美方，在2019年簽署的美中第一階段貿易協議上，立刻展開新一輪經貿磋商。圖為2019年川普總統與習近平國家主席在日本G20會議見面。(美聯社)
據報導，中方有意與美方，在2019年簽署的美中第一階段貿易協議上，立刻展開新一輪經貿磋商。圖為2019年川普總統與習近平國家主席在日本G20會議見面。(美聯社)

川普總統下令對中國加徵10%關稅，外界關注中國將如何應對。華爾街日報3日報導，中國已準備好與美國展開貿易協商，將提議與美恢復2020年第一階段貿易協議，其中包括承諾不貶值人民幣來獲取競爭優勢、加大在美投資、減少出口芬太尼前體原料以及將TikTok主要視為「商業事務」等。

川普：24小時內對話

法新社報導，川普3日說，華府與北京當局就關稅議題的最後一刻對話，可能會在未來24小時內進行。川普還指出，如果無法跟中國達成協議，關稅將會很可觀。

華爾街日報3日報導，據知情人士指，北京視10%的加徵關稅為川普施壓的方式，但並不是中國領導層不能忍受的那種「最大壓力」。川普此前揚言對中國加徵最多60%關稅。

據報導，美國對中國加徵10%關稅，但美中雙方似乎都還沒準備好發動全面貿易戰，特別是中國目前經濟疲弱，中國領導人習近平已表示有興趣與川普談判。

報導表示，北京已準備好與美國談判來阻止進一步被加徵關稅及受到科技限制。據熟悉北京想法的美中人士表示，北京初步的建議將集中於恢復與川普第一任政府簽署而未完成的「第一階段」貿易協議。

報導引述中美兩方的消息人士稱，北京的提案將主要聚焦在川普第一任期中美達成卻未能執行的貿易協議，其內容包括要求中國在2020年、2021年增加購買2000億美元的美國商品和服務，其中500億美元為農產品。據華府智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)估計，中國只購買了58%承諾購買的美國商品。

知情人士稱，這次中國計畫再購買更多美國農產品、能源和工業產品；但中國也會要求購買其認為必須的商品，如現在受到出口管制的美國晶片和其他科技產品。此外，中國還計畫提出加大包括電動車電池領域在內對美國投資、減少芬太尼前體出口等。

消息人士稱，為了樹立積極的基調，中國還計畫將短影音平台TikTok主要視為「商業事務」，以回應川普提出由中美合資，對TikTok的控制權各占一半。

美中2019年底簽署的第一階段美中貿易協定， 據研究統計，中方只執行了不到六成。...
美中2019年底簽署的第一階段美中貿易協定， 據研究統計，中方只執行了不到六成。圖為2021年9月北京舉行中國國際服務貿易交易會上 ，美國大豆出口協會的展示。(路透)

美中皆無意貿易戰

報導指，這意味著中國打算置身事外，讓TikTok的中國母公司字節跳動的投資者來和有興趣的美國競購者洽談。不過， 目前尚不清楚中國是否願意放棄對TikTok演算法的控制。

報導指出，儘管美國對中國加徵關稅，但美中雙方似乎都無意發動全面貿易戰，特別是中方目前經濟壓力增加，北京正在為與美國長期競爭做準備。

川普 關稅 TikTok

上一則

川普下令成立主權財富基金 可收購TikTok

下一則

馬斯克宣布：廢除協助「IRS免費報稅」的技術部門

延伸閱讀

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話

加徵關稅在即 白宮：川普、習近平最快在本周通話
幾敗俱傷在所不惜 川普恐成美國最大風險

幾敗俱傷在所不惜 川普恐成美國最大風險
川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由

川普在紐約州好感率創新高 華人支持者談理由
馬斯克加川普 錢權相吸與相斥

馬斯克加川普 錢權相吸與相斥

熱門新聞

中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布「DeepSeek-V3」和「DeepSeek-R1」兩款模型，由於成本低廉，性能與OpenAI相當，震驚全球。美國總統川普27日也做出評論，認為這對美國AI產業來說是一記當頭棒喝（wake-up call）。（路透）

川普談DeepSeek：對美AI產業一記當頭棒喝

2025-01-27 20:26
（路透）

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

2025-01-29 09:56
美國國務卿魯比歐。（路透）

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

2025-02-01 11:20
川普總統下令對索馬利亞一名資深ISIS攻擊策畫者及其招募和指揮的恐怖分子進行精準軍事空襲。(路透)

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

2025-02-01 13:49
川普總統27日表示，他不確定自己能否競選第三任總統，並詢問眾院議長強生，他能不能再選一次？(路透)

「我能再選一次總統嗎？」 川普丟球給眾院議長

2025-01-27 21:28
美國財政部。路透

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

2025-01-31 08:53

超人氣

更多 >
一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」

一起過年？ 穿情侶裝？ 趙麗穎、王一博再曝「密戀鐵證」
大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因
賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

賽百味這5種餐點 員工：最好不要點
大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人

大S驟逝 胸腔醫分析2關鍵：日醫不愛治外國人
南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？

南加夫婦年入60萬還是「月光族」 身陷財務困境原因？