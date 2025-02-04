應對美加徵10%關稅 WSJ：中擬協商買更多美產品

據報導，中方有意與美方，在2019年簽署的美中第一階段貿易協議上，立刻展開新一輪經貿磋商。圖為2019年川普總統與習近平國家主席在日本G20會議見面。(美聯社)

川普 總統下令對中國加徵10%關稅 ，外界關注中國將如何應對。華爾街日報3日報導，中國已準備好與美國展開貿易協商，將提議與美恢復2020年第一階段貿易協議，其中包括承諾不貶值人民幣來獲取競爭優勢、加大在美投資、減少出口芬太尼前體原料以及將TikTok 主要視為「商業事務」等。

川普：24小時內對話

法新社報導，川普3日說，華府與北京當局就關稅議題的最後一刻對話，可能會在未來24小時內進行。川普還指出，如果無法跟中國達成協議，關稅將會很可觀。

華爾街日報3日報導，據知情人士指，北京視10%的加徵關稅為川普施壓的方式，但並不是中國領導層不能忍受的那種「最大壓力」。川普此前揚言對中國加徵最多60%關稅。

據報導，美國對中國加徵10%關稅，但美中雙方似乎都還沒準備好發動全面貿易戰，特別是中國目前經濟疲弱，中國領導人習近平已表示有興趣與川普談判。

報導表示，北京已準備好與美國談判來阻止進一步被加徵關稅及受到科技限制。據熟悉北京想法的美中人士表示，北京初步的建議將集中於恢復與川普第一任政府簽署而未完成的「第一階段」貿易協議。

報導引述中美兩方的消息人士稱，北京的提案將主要聚焦在川普第一任期中美達成卻未能執行的貿易協議，其內容包括要求中國在2020年、2021年增加購買2000億美元的美國商品和服務，其中500億美元為農產品。據華府智庫彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)估計，中國只購買了58%承諾購買的美國商品。

知情人士稱，這次中國計畫再購買更多美國農產品、能源和工業產品；但中國也會要求購買其認為必須的商品，如現在受到出口管制的美國晶片和其他科技產品。此外，中國還計畫提出加大包括電動車電池領域在內對美國投資、減少芬太尼前體出口等。

消息人士稱，為了樹立積極的基調，中國還計畫將短影音平台TikTok主要視為「商業事務」，以回應川普提出由中美合資，對TikTok的控制權各占一半。

美中2019年底簽署的第一階段美中貿易協定， 據研究統計，中方只執行了不到六成。圖為2021年9月北京舉行中國國際服務貿易交易會上 ，美國大豆出口協會的展示。(路透)

美中皆無意貿易戰

報導指，這意味著中國打算置身事外，讓TikTok的中國母公司字節跳動的投資者來和有興趣的美國競購者洽談。不過， 目前尚不清楚中國是否願意放棄對TikTok演算法的控制。

報導指出，儘管美國對中國加徵關稅，但美中雙方似乎都無意發動全面貿易戰，特別是中方目前經濟壓力增加，北京正在為與美國長期競爭做準備。