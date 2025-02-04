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中國「反壟斷法」 立案調查Google 對鎢等稀有金屬出口管制

反制川普關稅 中國宣布對美能源、皮卡等商品加徵10至15%關稅

川普對抗主義 恐驅使盟邦「擁抱」中國

編譯潘勛／綜合報導
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川普總總第二任啟動關稅武器做對外經貿談判籌碼，可能迫使其他國家轉向與中國來往做生意。圖為中國近來積極參與金磚國家的擴大隊伍，展示經濟實力。2024金磚國家會議在巴西舉行。(美聯社)
川普總總第二任啟動關稅武器做對外經貿談判籌碼，可能迫使其他國家轉向與中國來往做生意。圖為中國近來積極參與金磚國家的擴大隊伍，展示經濟實力。2024金磚國家會議在巴西舉行。(美聯社)

川普回鍋白宮以來，已向加拿大、哥倫比亞、丹麥、墨西哥及巴拿馬放狠話，擺強硬姿態，國家廣播公司(NBC)白宮記者尼可拉斯(Peter Nicholas)2日撰文指出，外國領袖領教過川普總統，心得可能是當美國的敵人比當朋友來得好過；川普的對抗主義可能驅使盟邦與中國走得更近。

截至目前，川普已侮辱加拿大、就格陵蘭的未來與丹麥齟齬，恫嚇哥倫比亞而按川普條件讓無證移民歸國，威脅要奪取巴拿馬人以引為傲的巴拿馬運河。

上述國家都是美國盟國或夥伴，例如國務院的網站稱讚巴拿馬是民主夥伴，兩國共事以增進共同利益。

美國駐哥倫比亞大使館網站拜登時代刊有報導，讚揚兩國制定的反毒品策略，目前網頁已經拿掉。

加拿大曾與美國併肩在阿富汗作戰，911事件致班機乘客無法降落美國，加拿大曾收容、餵飽他們。川普用25%關稅打臉加拿大之後，2日還貼文說加拿大沒有美國補貼，根本無以立國，所以應該成為美國第51州。

川普總統3日分別與墨西哥總統及加拿大總理通電話，討論美方對兩國開徵關稅的措施，並...
川普總統3日分別與墨西哥總統及加拿大總理通電話，討論美方對兩國開徵關稅的措施，並稱取得好進展。圖為川普總統3日白宮歡迎2024年冰球聯盟史坦利盃冠軍隊佛州黑豹隊。(美聯社)

另外，川普向美國鄰國兼盟友墨西哥課徵25%的關稅，向美國最強勁的全球敵國中國進口貨徵關稅10%

向較小的親美國家擺出強硬姿態，對川普似乎風險很低，畢竟沒一個想與超強的美國作對，也沒擁有任何核彈瞄準美國城市。

但國安專家及前官員表示，川普這一類的外交有其風險；各國可能重新思索與美關係，轉而投向拿數十億元來熱烈追求他們的中國。

前拜登政府國家安全官員表示，有數十個國家與美國有重大戰略關係但日益增進與中、俄關係以資避險，哥倫比亞是其中之一，哥國公開向川普言必稱是、獻媚討好，但可能接下來便向美國的戰略競爭對手敞開國門，原因在認為美國不再可靠。

1月26日川普威脅向哥倫比亞開徵關稅、拒發旅遊簽證等制裁，兩個小時後中國駐哥國大使朱京陽便以西班牙文貼文，表示中、哥兩國外交關係，此時為40多年來最佳。

川普總統出手關稅措施，不分敵友，可能會迫使歐盟加強對北京的經貿投資。(美聯社)
川普總統出手關稅措施，不分敵友，可能會迫使歐盟加強對北京的經貿投資。(美聯社)

智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)研究員柏格(Ryan Berg)表示，「你看中國大使這麼快就想占便宜。」

川普擺出強硬姿態，或許是想對哥國以外國家釋出訊息，必須接回非法居留美國的該國公民。但前墨西哥駐美大使沙魯汗(Arturo Sarukhan)表示，川普的外交手法有問題，他第一任期時就讓很多國家加深與中國的關係。

川普 加拿大 關稅

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