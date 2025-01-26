志在必得 川普相信美國將「得到格陵蘭」：民眾會想和我們在一起

美國總統川普25日搭乘空軍一號從內華達州拉斯維加斯，飛往佛州邁阿密時接受記者訪問。（路透）

英國BBC報導，美國總統川普 近數周重新展現對於收購格陵蘭 感興趣，並表示他相信美國將「得到格陵蘭」。川普25日在美國總統專機空軍一號告訴記者，「我認為我們會得到格陵蘭」，島上5萬7000名居民「會想和我們在一起」。

英國金融時報24日引述五位現任及前任歐洲官員報導，川普總統15日還未上任時，就與丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)通話，並為美國接管格陵蘭大吵。佛瑞德里克森堅稱，不會出售格陵蘭。

川普在空軍一號的新聞發布室被問及關於格陵蘭的問題時，說：「我認為民眾會想和我們在一起。」

川普補充：「我不太清楚丹麥對此有什麼主張，但如果他們不允許這件事發生，會是非常不友好的行為，因為這是為了保護自由世界。我認為我們會得到格陵蘭，因為這關乎世界的自由。這和美國無關，只是我們是能提供自由的一方。他們不能。」

不過，格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）先前在記者會說，「我們是格陵蘭人。我們既不想成為美國人，也不想變成丹麥人。格陵蘭的未來將由格陵蘭自己決定」，他也說格陵蘭現正面臨「艱困的局勢」。但他也表示，格陵蘭正尋求在防禦和採礦領域強化與美國的關係，不過得按格陵蘭自行制定的條件進行。