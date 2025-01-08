前國安顧問波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

波頓曾在川普第一任期擔任國安顧問。（路透）

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普 的前國安顧問波頓 表示，川普不排除動武占領格陵蘭 的可能性，恐合理化中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭的擴張野心。

波頓（John Bolton）7日晚間接受美國有線電視新聞網（CNN）記者柯林斯（Kaitlan Collins）訪問時表示，他擔心川普的言論可能「產生進一步後果，因為川普今天所言是在拒絕排除使用武力」 。

波頓表示：「這與習近平對台灣的立場完全相同，所以我很容易就能想像習近平會說，『看，這我完全瞭解，格陵蘭距離美國很近，台灣離我們也很近，川普不排除對格陵蘭動武，這正是我們的立場。我們不排除對台動武的可能性』。」

波頓說，川普這番言論恐使普亭（Vladimir Putin）合理化揮軍烏克蘭的行徑。

他說：「普亭也可能說，『看，我當然明白。烏克蘭對我們的國家安全至關重要，我們正在對烏克蘭使用武力。坦白說，如果美國入侵格陵蘭，順便一提，今天若有美軍駐紮在那裡，我，普亭，並不反對』。」

波頓說：「這再次顯示，川普並不瞭解這番言論背後有著更廣泛的來龍去脈，以及此時此刻對整個北大西洋公約組織（NATO）所造成的有害結果。」

川普7日在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時，被問到他最近提到將巴拿馬運河與格陵蘭當作美國潛在擴張目標，以及他是否會排除使用武力的可能性。

川普說：「我不打算為此做出承諾。也許你得做些什麼。」

波頓表示，他認為尋求與格陵蘭建立更密切關係「並非沒道理」，但川普的做法在戰略上並不合理，因為這正在將格陵蘭和丹麥領導人逼入死角。

「這讓他們更難考慮其他解決方案，所以這確實是昧於情勢。」

波頓說：「有很多方法可以處理這個問題。我希望能以更廣闊的角度看待它。我認為格陵蘭是北美陸塊的一部分。」

波頓隨後補充說：「我認為，說讓格陵蘭與美國建立更緊密的政治關係是有意義的，這並非沒有道理。」

波頓甚至指出，美國以前占領過格陵蘭。那是在珍珠港事件之前，當時丹麥已落入納粹之手，格陵蘭地方政府「因害怕被加拿大或挪威接管，於是邀請美國加入」。

他接著說：「但在川普說出這番言論後，我認為格陵蘭現任地方政府不太可能這樣做。」