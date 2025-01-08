川普放話 不排除以武力取得巴拿馬運河、格陵蘭

總統當選人川普7日在記者會上依然左右開弓，稱不排除使用武力奪回巴拿馬運河和格陵蘭的控制權，要用經濟力量拿下加拿大。（美聯社）

美國總統當選人川普7日表示，不排除動用武力來取得巴拿馬運河 和格陵蘭 ，川普也揚言若丹麥阻止格陵蘭獨立或納入美國，他會對丹麥課以高額關稅。

將用經濟力量 把加拿大納51州

至於川普不斷聲稱要把加拿大納為美國第51州，他也表示會運用經濟力量來達成。

川普7日在佛州海湖莊園舉行記者會，答覆媒體提出的各式各樣問題。對於近來不斷提及的巴拿馬運河控制權，川普繼續批評巴拿馬在運河上向美方收取過高費用，又向美國索取維修費；川普說，「他笑我們蠢，但我們不會再犯蠢了。」

川普也再次指控中國現在掌控巴拿馬運河。

對於有媒體問及川普是否願意排除武力或經濟脅迫來取得巴拿馬運河及格陵蘭的控制權？川普的回答是否定的。川普說，他無法告知大家會用哪一種方法，但認為基於國安需要，美國必須控制巴拿馬運河和格陵蘭。

川普表示，巴拿馬運河對美國極為重要，現在卻被中國控制；美國當年是把運河控制權移交巴拿馬，可不是給中國。

指卡特連任失敗 運河是重要原因

總統當選人川普7日在記者會上依然左右開弓，稱不排除使用武力奪回巴拿馬運河和格陵蘭的控制權，要用經濟力量拿下加拿大。（美聯社）

川普甚至認為，已故前總統卡特之所以在1980年競選連任失敗，就是因為把運河移交給巴拿馬，指這是卡特敗選的重要原因之一。

揚言將向丹麥課高關稅促放棄格島

另外，川普表示，丹麥應該放棄格陵蘭，因為美國國安需要格陵蘭；川普並威脅，若丹麥阻礙格陵蘭獨立或加入美國，美國將向丹麥課徵高額關稅。

格陵蘭是北歐國家丹麥的自治區；丹麥則是美國長期盟友及北大西洋公約組織（NATO）創始成員國。

川普7日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，小川普 （Donald Trump Jr.）和川普的代表正訪問格陵蘭；川普說，「他們（格陵蘭居民）和自由世界需要安全、安定（security）、力量及和平！」

針對美國購買格陵蘭，川普說，「這是必須發生的交易。」

另外，川普近日不斷提到希望將加拿大納為美國第51州，他在記者會中表示，不會動用武力來達到這項目的，但會用經濟力量施壓，而非透過軍事力量。

美國國會6日認證川普贏得去年11月總統大選，成為美國第47任總統，國會議員們點算並確認了選舉人團票。