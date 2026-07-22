為習近平訪美鋪路 美國務卿魯比歐與王毅會談 坦承「雙方存在分歧」
美國國務卿魯比歐22日出席在菲律賓舉行的東南亞國家協會外長會議，期間與中國外長王毅舉行約90分鐘的會談。魯比歐說，兩人談到關於習近平訪美的行程，並坦承雙方存在著分歧，而他們的工作就是管理這些分歧，還說美中存在著可能合作領域。
雖然美國總統川普近日指控北京介入2020年美國總統大選，但魯比歐說與王毅並未討論介選議題。
他還說，雙方討論了貿易問題與雙邊貿易委員會，並補充彼此的對話非常重要，與北京芬太尼貿易合作仍持續進行中。
關於美伊衝突，魯比歐說中國所為並沒有改變伊朗衝突的走向，但在涉及伊朗的部分議題上，中國在某些情況下確實展現合作的態度，北京已已明確表示不支持荷莫茲海協收取通行費。
至於台灣議題，魯比歐則說不同意「中國對台灣的做法」，而對台軍售案也還在審查中。
有關近日南海情勢升級，魯比歐說這對任何人沒有好處，並向中國重申美國與菲律賓簽署防衛條約，也會遵守該條約。魯比歐還提到中日關係呈現令人憂心的趨勢。
兩人會談約90分鐘，核心包括習近平訪美安排、雙邊貿易、芬太尼合作、台灣問題與南海情勢，也提到中美仍有可合作的空間。 魯比歐坦言美中確實存在分歧，但美方的工作是管理這些分歧，同時尋找可能合作的領域，並強調對話本身非常重要。 魯比歐表示不同意中國對台灣的做法，對台軍售仍在審查；在南海議題上，他向中方重申美菲防衛條約，美國也會遵守該條約。
精華 FAQ
兩人會談約90分鐘，核心包括習近平訪美安排、雙邊貿易、芬太尼合作、台灣問題與南海情勢，也提到中美仍有可合作的空間。
魯比歐坦言美中確實存在分歧，但美方的工作是管理這些分歧，同時尋找可能合作的領域，並強調對話本身非常重要。
魯比歐表示不同意中國對台灣的做法，對台軍售仍在審查；在南海議題上，他向中方重申美菲防衛條約，美國也會遵守該條約。
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