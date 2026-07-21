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川普指控中國「干預美選」 學者：北京回應克制

編譯陳韻涵／綜合報導

中國17日駁斥川普總統指控北京干預美國選舉，強調中國「對干預美國大選沒有興趣，也從未干預過」。中國外交部發言人林劍表示，相關指控「無端抹黑中國」，反指美國肆意干涉他國內政。學者分析，北京的回應相對克制，顯示中國認為川普這番論述在期中選舉前講給美國選民聽，而非針對美中關係。

川普日前宣稱，中國自2020年大選以來，對美國選舉數據進行「史上最大規模的篡改」，但「紐約時報」查證後報導，這只是川普近期多項被視為誇大或脫離現實的說法之一。

報導分析，北京雖然強硬否認指控，但未要求美方撤回言論，也未祭出報復威脅，且中國社群媒體上的民族主義評論員大多保持沉默。

專家認為，北京將川普言論視為期中選舉前的政治操作，而非對中國政策重大轉向，希望維持今年5月川習會後形成的緩和局勢。

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國中心主任孫韻表示，川普的談話「無疑十分強硬」，但近幾個月累積的互動善意，讓美中關係「具備一定的韌性」。

上海復旦大學(FDU)美國研究中心主任吳心伯認為，川普藉由外國干預議題動員選民，「川普打這張牌主要是為了國內政治，並非針對中美關係」。

中國官方媒體分析指出，川普在軍事與經濟議題上承受國內壓力，因而強化對中論述。

紐約時報分析白宮公布的文件報導，文件內容僅反映情報體系內少數官員的看法，提出評估的人也承認信心與證據力不足。

美中關係從去年10月以來有所改善，北京暫停限制稀土出口，美方則降低部分與鴉片類藥物芬太尼相關的對中關稅。

川普今年5月訪中期間曾表示，「我們不會傷害中國」，雙方並同意建立基於「建設性戰略穩定」的關係，美方正籌備習近平9月訪問白宮的事務。

分析認為，未來局勢是否惡化，取決於川普是否將選舉干預指控化為實際政策；吳心伯警告，若美方祭出新關稅，「中國肯定會報復」。

紐時指出，中國經濟近期放緩、海外市場阻力增加，也讓北京更傾向維持穩定的對美關係。

中國今年經濟成長率降至近三年低點，儘管出口仍強勁，但家庭消費疲弱、就業前景不佳。

新加坡國立大學(NUS)政治學副教授莊嘉穎表示，「擁有更多進入美國市場的管道，也能減輕中國與從歐洲、非洲到亞洲等多國經濟關係所承受的部分壓力。」

精華 FAQ

  • 中國外交部直接否認相關指控，稱對干預美國大選沒有興趣，也從未干預過，並批評川普是無端抹黑中國，反指美國長期干涉他國內政。

  • 因為北京雖然強硬否認，但沒有要求美方撤回說法，也沒有立即祭出報復威脅，連中國社群媒體上的民族主義評論也大多保持沉默。

  • 專家認為川普主要是在期中選舉前對美國選民放話，重點是國內政治動員而非對中政策轉向；若未來美方把指控化為新關稅，中國才可能報復。

期中選舉 紐約時報 川普

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