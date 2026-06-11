台灣向西發射海馬士 模擬反制登陸 藉此傳話北京、華府

台灣陸軍首度於西部海岸進行「海馬士」(HIMARS)高機動性多管火箭系統實彈射擊，模擬對敵軍登陸船團進行火力打擊。在美方因中東戰事擱置140億美元對台軍售 之際，此次演訓同步向北京與華府 傳遞戰略訊息。

華爾街日報報導，台灣陸軍於10日使用卡車搭載的高機動性多管火箭系統(High Mobility Artillery Rocket Systems，簡稱海馬士／HIMARS)，從台灣西海岸某河口附近的陣地發射了32枚測試火箭彈。對此，前美國海軍陸戰隊退役上校紐夏(Grant Newsham)表示，「這是在向中國傳遞一個訊息：如果他們企圖跨越台灣海峽，將會遭到迎頭痛擊，最終能成功登陸的船隻，將遠比出發時少。」

此類演習同時也是在向華府發出訊息，表明台灣致力於自我防衛，值得美國支持。目前，一筆價值140億美元的美國對台軍售案正處於擱置狀態。川普於5月與中國領導人習近平 會晤後表示，他將該軍售案視為對中國「一個非常好的談判籌碼」，習近平已向川普明確表示，他反對美國對台軍售。

儘管陸軍於10日發射的測試火箭彈射程有限，僅能打擊離岸不到6英里的目標，但台灣為海馬士系統配備的飛彈，其射程足以涵蓋中國大陸。海馬士系統是台灣「不對稱防衛」戰略的一環，目的是嚇阻規模遠為龐大的中國軍隊發動入侵。

台灣於去年12月獲得川普政府批准，額外採購82套海馬士系統及相關設備，總價約40億美元。該項軍售包含420枚ATACMS飛彈，其射程足以涵蓋中國東南沿海。中國在其自身的軍事演習與訊息傳播中，也曾將海馬士系統列為重點目標。在去年12月中國於台灣周邊舉行的大規模軍演期間，央視播出的一段畫面中，出現了解放軍長程砲兵部隊鎖定台灣海馬士系統的模擬攻擊場景。

過去的實彈演訓，多半是在台灣東南海岸外海、面向太平洋的一處偏遠發射測試場進行，台灣空軍退役上校周宇平表示，「實彈射擊的最佳演訓地點，就是你所肩負防衛任務的區域。」