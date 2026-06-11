我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI時代不缺聰明腦 黃仁勳親揭Nvidia徵才1特質最重要「這種人無價」

高第逝世百年 聖家堂最高塔落成獲教宗祝福

台灣向西發射海馬士 模擬反制登陸 藉此傳話北京、華府

編譯莊瑞萌／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣陸軍首度於西部海岸進行「海馬士」(HIMARS)高機動性多管火箭系統實彈射擊，模擬對敵軍登陸船團進行火力打擊。在美方因中東戰事擱置140億美元對台軍售之際，此次演訓同步向北京與華府傳遞戰略訊息。

華爾街日報報導，台灣陸軍於10日使用卡車搭載的高機動性多管火箭系統(High Mobility Artillery Rocket Systems，簡稱海馬士／HIMARS)，從台灣西海岸某河口附近的陣地發射了32枚測試火箭彈。對此，前美國海軍陸戰隊退役上校紐夏(Grant Newsham)表示，「這是在向中國傳遞一個訊息：如果他們企圖跨越台灣海峽，將會遭到迎頭痛擊，最終能成功登陸的船隻，將遠比出發時少。」

此類演習同時也是在向華府發出訊息，表明台灣致力於自我防衛，值得美國支持。目前，一筆價值140億美元的美國對台軍售案正處於擱置狀態。川普於5月與中國領導人習近平會晤後表示，他將該軍售案視為對中國「一個非常好的談判籌碼」，習近平已向川普明確表示，他反對美國對台軍售。

儘管陸軍於10日發射的測試火箭彈射程有限，僅能打擊離岸不到6英里的目標，但台灣為海馬士系統配備的飛彈，其射程足以涵蓋中國大陸。海馬士系統是台灣「不對稱防衛」戰略的一環，目的是嚇阻規模遠為龐大的中國軍隊發動入侵。

台灣於去年12月獲得川普政府批准，額外採購82套海馬士系統及相關設備，總價約40億美元。該項軍售包含420枚ATACMS飛彈，其射程足以涵蓋中國東南沿海。中國在其自身的軍事演習與訊息傳播中，也曾將海馬士系統列為重點目標。在去年12月中國於台灣周邊舉行的大規模軍演期間，央視播出的一段畫面中，出現了解放軍長程砲兵部隊鎖定台灣海馬士系統的模擬攻擊場景。

過去的實彈演訓，多半是在台灣東南海岸外海、面向太平洋的一處偏遠發射測試場進行，台灣空軍退役上校周宇平表示，「實彈射擊的最佳演訓地點，就是你所肩負防衛任務的區域。」

精華 FAQ

  • 主要是模擬對敵軍登陸船團進行火力打擊，驗證西海岸防衛與快速反應能力，同時展示海馬士在反登陸作戰中的實戰價值。

  • 對北京是警告若企圖跨海入侵將遭重擊；對華府則表明台灣持續強化自我防衛，值得美國維持軍售與安全支持。

  • 因其機動性高、可快速部署，搭配ATACMS後射程可涵蓋中國東南沿海，能以較小成本提升嚇阻與反制能力。

習近平 華府 軍售

上一則

美伊駁火 德黑蘭攻多處美軍基地

下一則

世界盃／記者、裁判也被拒入境 川普：對的人才能來

延伸閱讀

美退將披露「美台最棘手問題」非軍售 恐淪台海戰爭破口

美退將披露「美台最棘手問題」非軍售 恐淪台海戰爭破口
路透：台反艦彈有望2029前增至1850枚 打造台海殺傷區

路透：台反艦彈有望2029前增至1850枚 打造台海殺傷區
赫塞斯：對台軍售由川普定奪 140億軍購無關美彈藥庫存

赫塞斯：對台軍售由川普定奪 140億軍購無關美彈藥庫存
美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

美印太司令爭取1.5兆預算 揭反艦炸彈、水雷對付中國艦隊

熱門新聞

圖為入籍美國的新公民手持國旗。(美聯社)

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

2026-06-08 12:49
圖為USCIS紐約辦公室。(路透)

移民須返母國申請綠卡…急轉彎 川普政府為何突然軟化？

2026-06-05 09:08
川普總統去年12月17日宣布暫停39國家公民的簽證核發、工作許可和綠卡申請，已及入及歸化。這醬禁令5日被羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾推翻。圖為美國國籍暨移民局辦公室。(美聯社)

川普凍結39國簽證、綠卡與入籍申請 遭聯邦法官推翻

2026-06-05 21:38
川普總統。(路透)

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

2026-06-07 15:10
國防部長赫塞斯（前）搭機到法國出席弔祭諾曼地登陸活動，弄成全家出遊，引起非議。(美聯社)

帶六名子女出差法國 防長赫塞斯挨批像家庭旅行

2026-06-05 20:46
川普全力推動廢除日光節約時間，還親自打電話給議員遊說。(美聯社)

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

2026-06-06 09:35

超人氣

更多 >
亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警

亞城富人區悲劇 夫槍殺亞裔妻後自盡 17歲長子目睹報警
谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？

谷愛凌豪宅陷風波 門口垃圾堆積 與鄰居長期不合？
昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助

昔日童星淪街友 曾年收千萬如今睡街頭拒外界幫助
印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效

印度稱不讓一滴水流出 巴基斯坦指水資源條約仍有效
存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多

存百萬才能安心退休？專家：事實上不需這麼多