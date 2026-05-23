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新聞眼／對台軍售常態化？川普隨時掂量這枚籌碼的分量

記者 張文馨
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越南裔美國海軍部代理部長高雄21日說，美將暫停140億美元的對台軍售案；但國防部...
越南裔美國海軍部代理部長高雄21日說，美將暫停140億美元的對台軍售案；但國防部表示，軍售尚在決策中。(路透)

川普總統在「川習會」後屢對台灣議題發表言論，一下子稱台灣為「地方」、稱呼賴清德總統為「治理台灣的人」，一下子又說要跟賴清德討論對台軍售案；如此來回擺盪，令人捉摸不透，不僅令台北和北京懸心，就連五角大廈官員的談話都反映這一點。

川普在言辭和行動上都充分顯示，把對台軍售當成籌碼，作為與中國國家主席習近平博弈的工具；這一點從川習會前就有跡象，在會後他更是確立這點「可以玩」。

實際上，川普不是唯一一位在美國對台軍售上承受北京壓力的美國總統。美中台之間就對台軍售存在八一七公報和六項保證兩項內容乍看矛盾的文件，而美國一直以來在對台軍售與對中關係上求取平衡，過去為避免刺激北京，美方會累積訂單後一次發表；還有一說，是選在美東時間聯邦政府下班前夕公布對台軍售，讓北京抗議得放過夜、隔周末。

在川普第一任期，對台灣態度友善的五角大廈印太事務助理部長薛瑞福推動「軍售常態化」，讓台灣對美軍購來一案、處理一案，也更能有效回應台灣採購需求。

軍售常態化政策在拜登政府時期也持續落實。

川普重返白宮後，隨即展開對全球收取保護費的行動，包含台灣在內，日本、南韓和北約國家都受到來自川普的壓力，必須提高軍費支出。

川普上台後，美國海軍不再例行公布第七艦隊穿越台海的消息，對於台灣首筆軍售更是拖了近十個月才公布；但川普政府內依然有台灣友人，始終伺機推進支持台灣的政策，軍售就是一例。

問題在於，川普是不是依然落實所謂軍售常態化？從川普公開談論軍售籌碼的動作來看，並不是。如今美國海軍部代理部長高雄(Hung Cao，前譯「曹洪」)的說法，不過是佐證川普用暫緩軍售來交換對北京談判籌碼。

川普不見得會一面倒向北京，收緊對台軍售的項目，他的執政底色是交易，意味著隨著國際局勢和美中關係的變化，他隨時會掂量這枚籌碼的分量。

如果說，賴政府認為「賴清德總統訪問史瓦帝尼並確保元首安全」的外交突破來自於手中備妥的18套劇本，那麼，面對攸關台灣安全的美國軍售，賴清德手中又有幾套劇本可以靈活運用？

川普 軍售 五角大廈

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