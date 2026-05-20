10年前川蔡曾通話 北京怒嗆：搬石砸腳

2016年時任總統的蔡英文曾與美國總統當選人川普通話，引發國際媒體關注。 (美聯社)

川普 總統20日指出，他有意在對台軍售做出決定前與賴清德 總統通話。中華民國總統與川普通話其實曾有前例，2016年才剛當選還未上任美國總統的川普，就曾與時任中華民國總統蔡英文 越洋熱線10多分鐘；依據當時總統府新聞稿指出，蔡總統與川普簡短對亞洲區域情勢交換意見，也談到台美間的未來關係，蔡總統期盼能強化雙邊的互動與聯繫，建立更緊密的合作關係。

川普20日被媒體問及是否有計畫在決定對台軍售前與賴清德總統通話？川普回答說，「我會跟他談，我會跟每個人談。我們完全掌握相關情勢。我們（日前）與習近平主席的會晤非常棒；我們會處理那個事，那個台灣問題」。

蔡英文是於2016年12月2日晚上11時左右（美東時間2日上午10時）與川普進行越洋電話談話。當時的總統府發言人黃重諺表示，蔡總統首先代表我國政府與人民祝賀川普順利當選美國新任總統，並對川普與團隊在競爭激烈的大選中成功勝出，感到相當敬佩，並祝福也深信川普在就任後一定能夠有傑出的施政表現。

當天由國安及外交重要幕僚陪同蔡總統與川普通話，包括時任國安會秘書長吳釗燮、外交部長李大維、總統府代理秘書長劉建忻及黃重諺。黃重諺說，根據他的記錄，蔡總統大約是11時6分至18分左右與川普通話，整個過程約10多分鐘。

黃重諺說，通話過程中，蔡總統與川普除了親切而輕鬆問候外，也就未來施政重點分享看法與理念，蔡總統與川普特別談到促進國內經濟發展及強化國防，讓國民享有更好的生活及安全；兩人也簡短對亞洲區域情勢交換意見。蔡總統向川普表達，希望未來美方能持續支持台灣在國際議題上有更多參與及貢獻的機會。

川普與蔡總統通話後，他的交接小組發布新聞稿公布此事，透露川普祝賀蔡英文年初成為台灣總統，雙方也討論美台之間密切的經濟、政治和安全關係。隨後川普兩度推特發表與蔡總統通話訊息，並直接稱蔡為「台灣總統」。

第一則訊息指出，「台灣總統今天致電給我，祝賀我當選總統，謝謝妳。」不到1小時後的訊息則充滿反諷意味，「真是有意思，美國賣給台灣數十億（美）元的軍事設備，為什麼我卻不能接受一通祝賀電話」，被解讀為回應外界批評他與台灣總統熱線的反擊。

在川英熱線後，中國大陸外交部3日就「川蔡通話」向美國正式提出嚴正交涉。時任中國外交部發言人耿爽強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，這是國際社會公認的事實。」

時任中國外交部長王毅12日在瑞士表示，如果試圖破壞「一中原則」、損害中國核心利益，「最終只能是搬起石頭砸自己的腳。」

當時還在世的美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）則批評，川普跟蔡英文通電話「不明智」，但他有信心川普將堅守「一個中國」政策，避免與台灣開啟外交或正式關係。