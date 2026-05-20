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川普又提：之前如果保護英特爾 就不會有台灣了

編譯中心／綜合報導
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川普總統再提，指過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「現在那些生意本來...
川普總統再提，指過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「現在那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。(路透檔案照)

川普總統在訪問中國前，在白宮橢圓辦公室接受「財星」(Fortune)雜誌專訪時，重申他以關稅保護美國產業的思維，認為過去美國都未保護好晶片業，致使台積電崛起，否則「現在那些生意本來都會是英特爾的，也就不會有台灣了」。

川普接受財星一小時的專訪，訪談內容18日刊出，談及關稅、人工智慧(AI)資料中心、伊朗戰爭和通膨等議題。

在他談論課徵關稅與政府入股企業的交易思維時，其中一例是聯邦政府以補助款換取英特爾10％股權。去年英特爾面臨市占萎縮與債務沉重等問題時，川普回憶，「(英特爾執行長)陳立武來見我」，「我喜歡他，我覺得他不錯」，當時川普手握一大籌碼：已編列要給英特爾的龐大補助款預算，但還沒發放。

川普回憶道，「『我說，免費給國家10%股權」，接著他(陳立武)說，『成交』，我當時還說，『該死，我應該要求更多的。』」。這批補助款在去年8月轉換為英特爾股權。

在川普講述這段故事時，一名幕僚還把英特爾股價走勢圖的列印資料呈現到記者面前，川普說，政府持有的英特爾股權價值，在短短八個月內從100億美元增至超過500億美元，抱怨「我有因此得到讚賞嗎？有人知道這是我做的嗎」？

川普也重申他以關稅保護產業的思考，「英特爾現在應該要是舉世最大的企業」，「如果我在所有這些企業從中國出口晶片的時候擔任總統，我會課徵關稅，保護英特爾」。

財星的報導也指出，川普在啟程訪中的前幾個小時，才臨時安排Nvida(輝達，另譯英偉達)執行長黃仁勳加入訪中代表團，他先前未被納入名單的唯一原因，只是黃仁勳沒有打電話提出要求，川普也無法相信，黃仁勳竟然沒有自己的私人飛機。

不過，黃仁勳被視為美國最成功的企業領袖之一，川普樂於替他在總統專機騰出位置，黃仁勳最後也與全球首富馬斯克等一同搭上空軍一號前往中國。

這類安排也體現出川普最喜歡的交易模式：快速、非正式，且能讓他明確宣告自己是贏家。

英特爾 川普 關稅

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