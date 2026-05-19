即時短評／川習會後五警訊 民進黨長期親美路線受挑戰

5月14日上午，中國國家主席習近平（圖右）在北京人民大會堂與美國總統川普舉行會談。（新華社）

川習會 落幕，美國總統川普 於會後的發言，像是一顆石頭砸進平靜的湖面，為美中台情勢激起懾人的水花，泛起陣陣不安的漣漪。

川普的用字措辭對台灣釋出諸多警訊，或可歸納出5項潛在危機，成為台灣在接下來的美中台角力中不得不接招、應付的課題。

首當其衝的危機當是川普顯然全盤接受中共的對台論調，例如川普在福斯的專訪中指出，「那裡（台灣）現在有人希望獨立」，這句話符合中共自賴政府上台後，對賴清德總統的看法，甚至川普形容台灣為「地方」（place），而非更加展現台灣主體性的稱呼。

川普的對台看法若與中國走向一致，則在美方的眼中，兩岸關係恐從一道印太問題又逐漸退化成中國的內部問題，不但有害台灣的國際地位，也可能有利於中方現行的「灰色地帶」作戰。而對於「台獨」的定義權有可能也交到了中國的手上。

這擴大台灣的危險在於，中國可能單方面擴大詮釋「台獨」，不僅限於台灣成為獨立的國家、擁有獨立的政府和國號，甚至任何彰顯台灣主權、違反中國想法的政策都有可能被視為台獨，提高兩岸對立、衝突的風險。

而川普發言所透露的第二個危機則是他對台的「戰略模糊」走向「戰略清晰」，雖然川普仍不願鬆口是否在必要時刻保衛台灣，但川普一再強調中國很強大，台灣只是個小島，而台灣距離美國9500哩遠，指美國不會因為有人宣布獨立，就千里迢迢地來打仗。

可見川普所堅持的戰略模糊現在出現清楚的紅線，其底線也向中國靠攏，形成「選擇性的戰略模糊」。

再來，川普在返程的空軍一號上暗示美國對台的六項保證過時了，更坦言他與習近平討論了對台軍售的議題，這顯然跨過了「美國對台軍售之前不會徵詢北京意見」的界線，對美台關係來說是原則性的破壞，嚴重毀損美台之間的互信。尤其川普又表示對台軍售是與中國談判很好的籌碼，那未來又有什麼機制或保證來防止台灣被放上美中交易的談判桌？

而川普於會後，立即在空軍一號上致電日本首相高市早苗，並在17日與南韓總統李在明通話，而台灣僅獲川普的口頭承諾，稱有可能與「管理台灣的人」對話，足見美日韓關係和美台關係在川普，乃至於美國政府心中的地位大大不同。

上述4種危機最後都可能加強國內「疑美論」的聲音，動搖民進黨 政府長期主張的親美路線，擴大台灣內部政治和社會的動盪和不確定性，甚至衝擊到國際對台灣的支持，無疑形成對台灣的第5種危機。如此局面，儼然接近台灣最不願看到的川習會結果。

不過，危機之中並非沒有轉機，一來川普再度提到了晶片，顯然他也明白台灣對美國在經濟上的重要性，二來美中競爭格局沒有改變，同時台灣仍獲得美國國會的支持，隨著年底期中選舉接近，川普的對中政策也可能在選舉前後做出調整。

而川普的任期只剩下2年半的時間，並非台灣不可承受之時長，但就怕這次川習會之後，中方觀點成為中美達成穩定的新條件，甚至是「新常態」，台灣將逐步失去置啄的話語權，落入美中共管的局面。