美國先遣人員抵北京 「車輪上的白宮」特勤車輛現身街頭

白宮的特勤車輛已被民眾在北京直擊，顯示正為川普總統到訪作準備。圖為2017年川普訪問北京時的車隊。（美聯社）

川普 總統擬於下周訪中，中國社群平台流傳有多輛掛有美國政府的車牌的美國特勤局車輛現身北京街頭，顯示川普訪中的先遣人員已陸續抵達北京。

中國網友在微博 上流傳的照片顯示，北京民眾拍到多輛掛有「美國政府」英文字樣車牌、車窗貼著深色隔熱紙的黑色SUV行駛在北京道路上；這些車輛據信是美國特勤局重型裝甲休旅車，長期作為美國總統車隊的主要車輛，通常會與綽號「野獸」(the Beast的總統專車一同行動。

另外，還有掛有「美國政府」英文字樣車牌的美國特勤處車輛，行駛在北京首都機場高速公路上。據了解，其中一輛是雪佛蘭賽博班，是美國特勤處最常用的工作車款。另有一輛是福特F-350，通常作為總統車隊的安全通信車。

川普車隊真正的核心，是被稱為「野獸」的客製化凱迪拉克總統禮車。這輛車造價約150萬美元，車身長約5.5公尺，被形容為「移動堡壘」。車體由鋼、鋁、陶瓷與鈦打造，可抵禦子彈與炸彈攻擊，車窗配備多層防彈玻璃。野獸的每顆輪胎都配備防爆裝置，即使輪胎損壞或報廢也能繼續行駛；還有阻斷路邊炸彈無線電引爆訊號的干擾設備。

車內另有獨立供氧系統、通訊設備，甚至備有總統血型的血液，以因應緊急狀況。

除了野獸本身，美國總統車隊通常還包括30至50輛車，涵蓋誘餌禮車、偵察車、清道車、摩托車、電子反制車、反突擊小組車輛與救護車，常被形容為「車輪上的白宮 」。