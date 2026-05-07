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川習會擬納入AI議題：美中考慮啟動官方對話 防數位軍備競賽失控

編譯季晶晶／綜合外電
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美中正考慮建立AI官方對話機制，防止AI競賽演變成數位時代的軍備競賽與安全危機。...
美中正考慮建立AI官方對話機制，防止AI競賽演變成數位時代的軍備競賽與安全危機。（路透）

為防美中兩國人工智慧（AI）的競爭演變為數位時代新軍備競賽和安全危機，知情人士透露，雙方正考慮啟動官方對話，建立風險防護機制。AI有可能列入下周川習會的正式議題。

如果能建立對話，將是川普政府任內，美中首度就AI問題展開接觸。此事反映出雙方認知，競相開發更強大的AI模型，可能引發難以管控的危機。

美媒報導，雙方設想的常態化對話機制，將用來應對AI模型異常運作、自主軍事系統，以及非國家行為者利用開源工具發動攻擊等風險。美方由財長貝森特主導相關事務，尚待中方指派對口官員，目前由中國財政部副部長廖岷參與磋商。

分析人士已開始討論此類對話可能取得何種成果，以及後續是否會設立具體的危機管控機制。美中之間設有國防熱線，但無論是2001年軍機擦撞事件或2023年中國偵察氣球飛越美國上空，中方均未接聽熱線。

喬治城大學學者杜如松指出，「根本問題不在於設不設AI熱線，關鍵在於中方用不用」。

美中曾在拜登政府時期就AI議題有過接觸。2023年拜登與習近平在加州峰會同意建立正式AI協商機制，主因中方安排外交部而非技術機構主導，限制了實質成果。如今AI議題再次提升至元首層級，反映雙方逐漸認知到AI技術帶來共同的戰略風險，必須由高層進行接觸。

川習會 貝森特 川普

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