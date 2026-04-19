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盧特尼克與川普不同調 嗆「不讓比亞迪進入美國市場」

記者林宸誼／綜合報導
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商務部長盧特尼克說，不會讓中國製造的比亞迪電動車進入美國。(路透)
商務部長盧特尼克說，不會讓中國製造的比亞迪電動車進入美國。(路透)

美國商務部長盧特尼克出席華府舉行的Semafor世界經濟高峰會時表示，不存在中國資本投資美國汽車產業的可能性，並稱美國不需要像比亞迪這樣的電動車企業進入本土市場。

彭博報導，當被問到是否可能由比亞迪設立合資工廠時，盧特尼克僅以一句「不會」（no）作答，引發現場笑聲。隨後他並表示，「美國不會讓比亞迪進來。」

當被追問其他中國企業是否可能投資美國時，盧特尼克強調：「不是汽車。」

不過，川普曾對中國在美國汽車行業投資持開放態度。今年早些時候川普在底特律表示，如果中國汽車製造商願意在美國建廠，「我會非常歡迎」。

商務部長慮特尼克說，不會讓中國製造的比亞迪電動車進入美國市場。圖為盧特尼克上月在...
商務部長慮特尼克說，不會讓中國製造的比亞迪電動車進入美國市場。圖為盧特尼克上月在俄亥俄州宣布興建資料中心。(美聯社)

美國目前對中國製造的電動汽車徵收100%關稅，這已把比亞迪和小米集團等車企擋在美國市場之外。

但中國低成本、高科技汽車正在世界其他地區快速擴張，其中包括墨西哥和加拿大。在墨西哥，僅比亞迪一家就占到該國電動車與插電式混合動力車銷量的七成。

加拿大近期則與中國達成協議，每年將允許4.9萬輛中國電動汽車進入市場。

福斯新聞網報導，福特汽車CEO法利（Jim Farley）13日表示，如果允許中國汽車製造商在美國銷售汽車，將對美國製造業造成「毀滅性打擊」。他還警告，中國汽車都配備有多個攝影機，能收集大量數據在美國道路上行駛，會帶來國家安全風險。

法利還指出，製造業是美國國家的心臟和靈魂。如果美國因為這些出口而失去製造業，那將對美國的國家造成毀滅性後果。

不過法利曾在2024年10月美國播客節目「Everything Electric Show」中表示，自己從上海空運了一輛小米SU7到芝加哥，已連續駕駛六個月。並且給出了超高評價，稱「技術超過歐洲豪華品牌」，「像中國的蘋果，智慧體驗一流」，「根本不想還回去」。

華府 電動車 比亞迪

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