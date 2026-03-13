我的頻道

要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

繼續「斬首」？內唐亞胡：不保證伊朗新最高領袖安全

評論／川習會轉趨低調的玄機何在？

編譯張佑生
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平即將登場的北京峰會，備受矚目。(路透)
美國總統川普確實計畫於3月31日至4月2日訪北京與習近平會面，此為其第二任期首度訪華，白宮已確認行程，但中方尚未正式公布細節。紐時與彭博等媒體報導，中方官員對白宮未提供具體議題清單與協議草案感到不滿，復旦吳心伯等學者也指出籌備過晚，遠低於以往先遣高官訪華的慣例。

這是典型的「川普式外交」與中國傳統外交風格碰撞的結果，反映出雙方在準備階段的結構性落差，但不一定代表峰會會徹底失敗，反而可能是川普刻意保留彈性的策略。

白宮至今未提供明確議程或預期協議，中國外交一向強調「事先溝通、細節敲定、成果預期」，通常會在數月前就由高層先遣團隊互訪、定調，甚至安排企業隨團簽約。這次從3月中才開始跨部門規畫、距離3月31日訪京只剩不到三周，的確是「開啟太晚、進度滯後」。吳心伯說得沒錯：大家不清楚川普此行的「目標」究竟是什麼——是要延長去年10月的貿易休戰？還是想談台灣、科技、芬太尼？還是純粹展示個人魅力？這讓中方無法提前「排練劇本」，自然感到挫折。

其次，美國企業領袖未獲邀隨行，更是明顯信號。這次不是2017年那種「帶團簽大單」的貿易秀。美國貿易代表署（USTR）似乎刻意不讓CEO團同行，暗示川普這趟可能更聚焦高層政治或安全議題，而非純商業協議。從美方角度看，這其實是優勢：川普一向喜歡「一人談判」、保留最大籌碼，不想被企業遊說團綁住手腳。過去他第一任期就常用這種「不給劇本」的做法，讓對手猜不透，逼出讓步。

這不是美方「準備不足」，而是「刻意模糊」。川普第二任期對中政策基調已定（高關稅、科技脫鉤、印太圍堵），但他本人很享受「交易的藝術」——先把對方拉到談判桌，再看能榨出什麼，例如中方在台灣議題上的克制。中方最擔心的是台灣問題，吳心伯也公開說「從中國角度，第一要務是台灣」，但美方可能根本不打算深入談，只想維持「穩定」而非「突破」。這就解釋了為什麼中方覺得「恐僅限貿易議題」。

川普與習近平的個人化學反應向來不差。過去他們能在G20或電話中快速敲定休戰，這次若能至少延長貿易休戰、避免新一輪關稅升級，就已經是「成功」。美財長貝森特與中副總理何立峰本周末在巴黎的會談，將是最後補救窗口。

總結來說，這件事凸顯美中關係的「新常態」：美國用混亂與不確定性當武器，中國則見招拆招，美其名曰戰略定力。對北京而言，這是挫折；對華府而言，這可能是故意留一手。最終3月底的北京會面，恐怕不會有大協議，也不會大崩盤——雙方現在都最需要「穩定」，而不是新衝突。如果有更具體議程在未來兩周突然浮上檯面，各界也不用意外——這就是川普的玩法。

