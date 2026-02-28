美智庫繪「台海地獄」防衛藍圖 主張台反制解放軍 不依賴美軍

我的頻道

編譯中心／綜合報導
台海4層「地獄戰場」 製表／梁采蘩
台海4層「地獄戰場」 製表／梁采蘩

美國智庫「新美國安全中心」（CNAS）26日公布題為「台灣之地獄景象：重新思考不對稱防衛」報告。

上述報告描繪美軍「地獄景象」防衛概念的具體藍圖，主張台灣運用大量無人機結合傳統武器，在解放軍進犯時集中打擊，使入侵代價高到中國難以承受；台灣可在不依賴美軍下達到嚇阻效果，也呼應美國總統川普要求盟友承擔更多防衛責任的政策方向。

台海地獄景象概念由現任美國印太司令部司令帕帕羅前年6月首次公開提出；即一旦中國侵台，美軍可向台海大量投放無人系統，使台海變「無人地獄」，拖慢解放軍行動。

但該報告也指出，除非美軍駐台，否則美方必須靠射程更遠、成本更高且數量有限的無人系統進行作戰。相較之下，台灣更適合運用小型、低成本的無人機進行本土防衛，因此地獄景象應被視為台灣自身的防衛構想，而非單純的美國作戰方案。

報告建議，台灣應建立由登陸灘頭向外延伸、縱深約80公里的4層「海上地獄戰場」，透過不同類型的無人機與武器組合來擊沉、損毀或干擾運送入侵部隊的解放軍船艦。

第一層在距台灣本島海岸40至80公里的海域，運用長程的空中、水面與水下無人載具及誘餌無人機，搭配反艦巡弋飛彈與超音速飛彈，對解放軍防空系統發動飽和攻擊。

在無人機與飛彈攻勢下，解放軍幾乎無暇分辨哪個是真實的威脅還是誘餌，將被迫全面攔截，因此迅速耗盡艦載防空飛彈，使解放軍艦隊暴露在後續攻擊下。

第二層在距台灣本島海岸5至40公里的海域，主要鎖定解放軍運送部隊與裝備的登陸艦。台灣可先大規模布雷，並在解放軍掃雷與清除障礙時，以無人機與飛彈持續攻擊。

最後兩層防線則在距台灣本島海岸5公里的海域及登陸灘頭。台灣將部署短程武器與具自主攻擊能力的無人機。

該報告還列出解放軍可能的攻台作戰進程3階段：發動大規模預備性打擊；接著渡海與兩棲登陸；最後突破灘頭陣地向台北推進。

解放軍 無人機 川普

