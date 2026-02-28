美擬撤銷中國最惠國待遇 可能推升中國關稅

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估六年期間內取消中國最惠國待遇的經濟影響。（路透）

美國國際貿易委員會（ITC）26日宣布啟動調查，評估6年期間內撤銷中國永久性正常貿易關係地位（PNTR，俗稱「最惠國待遇」）的經濟影響，可能推升中國輸美商品的關稅 。

ITC啟動調查 評估對經濟影響 8/21前公布結果

ITC表示，國會撥款法案已要求該機構啟動調查，評估撤銷中國最惠國待遇對美國經濟、產業及產品上游採購的影響，並將依法在8月21日前公布調查結果。

ITC表示，報告將聚焦於在中國輸美產品關稅上調至高於最惠國稅率的水準時，美國可能遭受直接且最大影響的貿易產業、生產及物價，並將評估另一種情境，在國會撤銷中國大陸永久PNTR時，分5年時間逐步對攸關國安的重要產品課徵關稅。

ITC表示，「由於這項調查的時程加速，ITC不計畫舉行公聽會」，公眾能在4月13日工作日結束前，針對提高對中國關稅的影響提交書面意見。

若美國撤銷中國的PNTR，將提高中國的基本最惠國稅率，且將疊加在美國總統川普 所課徵的所有懲罰性關稅之上。

川普2025年1月就職時，便指示貿易和商務主管機關評估撤銷中國PNTR立法提案，並陸續對中國產品加徵關稅，疊加在常見的約2.5%最惠國稅率之上。

此外，歐洲最大港口鹿特丹港席門斯（Boudewijn Siemons）警告，中國出口往世界的產品，正持續推升地緣政治風險，「真正的經濟脆弱在於貨櫃裡裝什麼」。他說，約25%貨櫃來自中國，另有超過25%運有中國製的零組件。

席門斯表示，過去一年來，鹿特丹港來自自東亞的進口量激增，「這不是好現象」。鹿特丹港數據顯示，該港口2025年總吞吐量年減1.7%。本地生產商品愈來愈少，進口與消費卻愈來愈多，長期下來將不利於歐洲的國內生產毛額（GDP）。

川普總統預計3月31日出發訪問中國，與中國國家主席習近平 會面。