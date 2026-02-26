推進301調查？ 中國：向前看 別藉機生事

美國最高法院上周推翻總統川普 的對等關稅 措施後，貿易代表葛里爾表示將繼續推進301調查，不排除對中國加徵關稅。中國商務部 新聞發言人25日晚間呼籲美方「向前看」，不要藉機生事，並揚言如果美方推進相關調查甚至加稅，中方將採取一切必要措施捍衛權益。

葛里爾2025年10月宣布正式啟動針對中國履行美中「第一階段協議」(Phase One Agreement)情形的301條款調查。

川普的全球對等關稅措施20日遭美國最高法院推翻後，葛里爾表示川普政府將運用其他法律工具重新調整貿易政策，其中包括繼續推進對中國履行中美第一階段協議情形的301調查。他說，如果這些調查得出結論，認為存在不公平貿易行為，且有必要採取應對措施，關稅將是可能採取的手段之一。

對此，中國商務部官網25日晚間發布「答記者問」新聞稿，回應葛里爾。

中國商務部發言人稱，中方注意到美方有關言論。中美第一階段經貿協議2020年初生效後，中方認真履行協議義務，在加強智慧財產權保護、推動金融和農產品市場開放等方面已如期完成協定承諾，在擴大貿易合作方面也已充分履約。

中方發言人提到，去年以來，中美雙方先後舉行五輪經貿磋商，取得一系列重要成果，就延長對等關稅暫停期、農產品貿易、出口管制、減少投資限制等達成多項共識。在此過程中，雙方就中美第一階段經貿協議也進行了多次溝通。

發言人稱，中方希望美方客觀、理性看待第一階段協議的實施問題，不要「甩鍋推責」，更不要藉機「生事」、「挑事」。如果美方執意推進相關調查，甚至以調查為由推出關稅等限制性措施，中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身合法權益。