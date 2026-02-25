紐時：川普透露談台灣時 習近平「呼吸沉重」

我的頻道

中央社華盛頓25日專電
圖為2025年10月30日，川普總統與中國國家主席習近平在釜山舉行會晤。(新華社)
紐約時報披露，川普總統去年告訴輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，當他與中國國家主席習近平談台灣議題時，習會「呼吸沉重」，令他不高興，於是敦促黃仁勳促進晶片在美國製造。

紐時昨刊登長篇報導指出，美國兩屆政府試圖降低對台灣晶片的高度依賴，但成效有限。在人工智慧（AI）成為經濟成長動能之際，台灣在美國經濟安全中的地位日益重要。川普與黃仁勳於白宮會晤，目的之一即是促使輝達擴大在美國生產晶片。

紐時引述知情人士透露，川普2025年初首次邀黃仁勳進白宮時告訴對方，他與習近平談到台灣時，習近平會「呼吸沉重」（breathe heavily），這讓他不太高興，因而敦促黃仁勳推動晶片在美製造。

● 機密報告示警台灣晶片供應中斷衝擊

報導指出，2022年在時任總統拜登（Joe Biden）政府官員鼓勵下，美國半導體協會（Semiconductor Industry Association）曾委託撰寫機密報告。內容指一旦台灣晶片供應中斷，全球經濟可能面臨自1930年代經濟大蕭條（Great Depression）以來最嚴重的衝擊。

報告估計，美國經濟產出將下滑11%，約為2008年金融危機衝擊的兩倍；中國經濟產出降幅可能達16%。多家美國大型科技公司僅能依靠庫存半導體維持運作數月，之後恐被迫停產。

為降低對台灣晶片的依賴，拜登政府推動「晶片與科學法」（CHIPS Act），投入逾500億美元補助半導體投資與設廠，吸引台積電等企業赴美擴產。然而，美國生產晶片成本較高、製程仍落後台灣，使部分客戶對美製晶片下單意願有限。

川普重返白宮後，則以關稅政策施壓。紐時引述兩名知情人士指出，川普首次邀請黃仁勳進入橢圓形辦公室會談時坦言，計劃對半導體加徵關稅，理由是晶片集中於台灣生產存在風險。

知情人士表示，黃仁勳與台積電董事長魏哲家討論相關挑戰後，同意由輝達加碼採購亞利桑那州廠生產的晶片，協助台積電興建更多工廠。數週後，魏哲家向美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，台積電將擴大對美投資並增設新廠。

去年4月，川普宣布對所有國家加徵關稅，當時對台灣訂下32%稅率，半導體產品則另行訂定。

● 台積電與美商務部「交手」

一名前美國官員透露，川普宣布關稅後不久，台灣官員赴華府磋商降低關稅方案。盧特尼克建議台灣鼓勵台積電進一步增加在美投資，甚至考慮營運美國晶片製造商英特爾（Intel）的工廠。

英特爾近年因製程技術落後，先後被台積電與韓國三星電子（Samsung Electronics）超越，在核心CPU市場也面臨超微（AMD）競爭，加上錯失AI產業浪潮，資金轉而流向輝達AI晶片。

紐時指出，由於台積電屬私人企業，台灣官員最初拒絕盧特尼克提議。但兩名知情人士表示，在盧特尼克的堅持下，台灣官員與台積電高層會面尋求協助，台積電表示願意追加投資，但不願與英特爾有任何瓜葛。

報導稱，盧特尼克的目標是將約4成台灣半導體產能移至美國，因此持續以關稅作為談判工具，要求更多投資承諾。最終雙方達成安排，台灣晶片企業可獲部分關稅豁免，前提是在美國本土生產。

台積電並同意於亞利桑那州鳳凰城購地，為至少再興建5座工廠預作準備，這是台灣半導體與科技企業追加對美投資的一環。台灣政府也承諾提供2500億美元信貸擔保，協助企業赴美設廠投資。

