川習會前 美對等關稅受挫 「川普在北京眼中更弱勢」

白宮宣布3月底到4月初，川普總統訪中國，舉行2026年首次川習會。但由於川普總統關稅政策受挫，手中談判籌碼減少。(路透)

路透20日報導，白宮當天證實美國總統川普 3月31日至4月2日將訪問中國，聯邦最高法院同日推翻川普的全球性關稅 措施；外界原本預期屆時「川習會 」將聚焦於延長貿易休兵，但該裁定結果為近期緩和的美中緊繃關係又添變數。

川普政府依據「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)對中國輸美商品徵收20%關稅，但上述大法官的最新裁定指出川普此舉已逾越權限。

其他針對中國商品的關稅，包括根據301條款和232條款等法定貿易授權實施的措施，仍然有效。

尚不清楚川普將恢復多少關稅，但他20日已在記者會說，將徵收新的10%全球性關稅，為期150天。但川普總統於21日再宣布全球新加15%關稅。

華府智庫戰略與國際研究中心(CSIS)中國經濟專家甘思德(Scott Kennedy)表示，鑒於北京威脅切斷稀土供應有效，川普在貿易戰中早已處於守勢，這次在關稅裁定上又受挫，很可能會讓川普在北京眼中顯得更加脆弱。

甘思德指出，中國官員「喜歡當前雙邊關係的發展方向，也就是美國影響力減弱」，中方也希望避免事態再升級。

去年10月的川習會大致避談台灣相關敏感議題，不過習近平本月4日與川普通話時，曾提到美國對台軍售議題。

雖然川普曾經聲稱，美方對加拿大、格陵蘭及委內瑞拉等地，都是採取強硬政策措施，更是遏制中國的必要之舉，但過去幾個月來，川普不論在關稅、先進晶片及無人機等領域上，對北京的政策都有所緩和。

批評人士認為，全面對各國徵收高額關稅，實際上反而讓北京減輕壓力，降低供應鏈撤離中國的誘因。

華府智庫皮特森國際經濟研究所資深研究員馬永哲(Martin Chorzempa)表示，若上述裁定導致其他國家、尤其是東南亞國家輸美商品的有效關稅，比中國降得更多，反而可能間接增加對北京的壓力。

馬永哲說，與其他許多國家不同的是，美國針對中國的多數關稅措施擁有完善且在法律上更穩固的實施機制，使得中國受到這次裁定的影響程度，低於其他國家。