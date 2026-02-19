我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓法院裁定內亂罪成立 尹錫悅一審被判無期徒刑

全美哪個城市蓋最多可負擔住房？第二名讓人好意外

WSJ：習近平施壓 美擔心衝擊川普訪中 對台軍售卡關

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統(左)16日抛出正與中國領導人習近平(右)溝通對台軍售，引發各界關切。川普預計4月訪問北京，中方一直希望談對台軍售議題。(路透)
川普總統(左)16日抛出正與中國領導人習近平(右)溝通對台軍售，引發各界關切。川普預計4月訪問北京，中方一直希望談對台軍售議題。(路透)

華爾街日報18日獨家報導，美國官員透露，中國領導人習近平施壓之下，美國對台軍售變得停滯不前；某些川普政府官員擔心，若批准這批武器交易，恐讓川普總統即將展開的北京訪問之行增添變數，目前白宮以穩定為優先，暫時擱置可能引發中國報復的決策，而北京先前已對2025年12月宣布的規模111億元對台軍售感到不悅。

2月4日習近平與川普通電話時，呼籲美方在對台軍售上務必謹慎。美國官員指出，川普希望今年4月第1周訪問北京之前，盡量避免觸怒中國。

報導指出，2月4日通電話時，習近平針對對台軍售向川普施壓，美國官員本來還在討論要對台灣批准更多武器銷售。熟悉軍售方案的美國官員指出，川普幕僚對於批准更多武器銷售的決策感到猶豫，雖然習近平態度堅決，但川普不會任由中方擺布。

另一位美國官員說，川普希望跟習近平維持貿易休兵，因此對台軍售的時間點目前在幕後受到審慎評估。

美國國會還沒有收到對台軍售新案的通知，不過一名國會助理表示，方案當中包括「愛國者」(Patriot)防空飛彈攔截器與其他武器。

對於川習這次通話，中國發布官方聲明中說，台灣問題是「中美關係中最重要的問題」、「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

報導指出，川普4月訪問北京之前，美中雙方目前準備針對能夠獲得具體成果的項目展開正式協商，談判結果將決定這次川習會是否是一次雙邊關係的關鍵重啟，還是僅算一場風險極高的政治大秀。雖然談判議程尚未敲定，但川習通話預計將啟動財政部長貝森特(Scott Bessent)與國務院副總理何立峰(He Lifeng)之間的新一輪高層籌備會議。

接近中國政府的消息人士說，北京的主要目標是透過「貿易休兵延長」達到穩定目標，讓貿易休兵能超過一年框架。

知情人士指出，中國談判代表可能爭取取消現有關稅，並且爭取暫緩對先進人工智慧晶片的出口管制，這些管制措施已經扼殺中國科技產業。

產業人士說，做為交換條件，白宮可能要求中國大量採購，特別是大豆、波音(Boeing)飛機以及美國能源出口等，讓存在已久的美中貿易逆差得以大幅降低。

消息人士說，北京考慮和美互相重啟疫情期間關閉的休士頓與成都領事館。知情人士表示，這項舉措是低成本、但高度可見的成果，以釋放恢復外交常態的訊號。

然而，核心摩擦點仍然是台灣。

一些中國政策顧問曾在內部討論，一項規模更大、可能包括大舉購買美國國債的經濟方案或許可以擺上談判桌，以換取美國在反對台灣獨立問題上採取更積極的立場。目前尚不清楚由何立峰領導的中方談判代表，是否正在認真考慮此類提案。

世報陪您半世紀

川普 軍售 習近平

上一則

與習近平談對台軍售 川普恐創下「危險先例」

延伸閱讀

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數

一洲焦點／川普國情咨文遇抵制 關稅、核武、對台軍售變數
CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定

CNN：美軍準備最快周末襲伊朗 但川普尚未決定
美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中

美對台軍售卡關 WSJ：習近平施壓、憂衝擊川普4月訪中
川普集團向美國專利局申請以川普為機場命名的商標權

川普集團向美國專利局申請以川普為機場命名的商標權

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
川普總統(左)與避險基金億萬富翁鮑爾森。(美聯社資料照)

力挺關稅的川普金主 打算關掉美工廠 業務外包到中國

2026-02-17 12:20
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
國土安全部發言人麥克拉夫林（中）突然宣布辭職，引發關注。（美聯社）

川普移民政策失言 國安部發言人閃辭 下一個是諾姆？

2026-02-18 05:17
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

超人氣

更多 >
更新美國護照 6分鐘即可搞定

更新美國護照 6分鐘即可搞定
因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」

因選擇代表中國隊 谷愛凌稱在史丹福遭「人身攻擊」
范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」

范斯暗示谷愛凌？「美國出生長大 應代表美國參賽」
年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...

年輕華女看到這突然衝上前 咬斷ICE特工手指 結果...
研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜

研究：70歲以後賣房 售價降低…屋主越老賣得越便宜