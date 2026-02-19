WSJ：習近平施壓 美擔心衝擊川普訪中 對台軍售卡關

川普總統(左)16日抛出正與中國領導人習近平(右)溝通對台軍售，引發各界關切。川普預計4月訪問北京，中方一直希望談對台軍售議題。(路透)

華爾街日報18日獨家報導，美國官員透露，中國領導人習近平 施壓之下，美國對台軍售 變得停滯不前；某些川普 政府官員擔心，若批准這批武器交易，恐讓川普總統即將展開的北京訪問之行增添變數，目前白宮以穩定為優先，暫時擱置可能引發中國報復的決策，而北京先前已對2025年12月宣布的規模111億元對台軍售感到不悅。

2月4日習近平與川普通電話時，呼籲美方在對台軍售上務必謹慎。美國官員指出，川普希望今年4月第1周訪問北京之前，盡量避免觸怒中國。

報導指出，2月4日通電話時，習近平針對對台軍售向川普施壓，美國官員本來還在討論要對台灣批准更多武器銷售。熟悉軍售方案的美國官員指出，川普幕僚對於批准更多武器銷售的決策感到猶豫，雖然習近平態度堅決，但川普不會任由中方擺布。

另一位美國官員說，川普希望跟習近平維持貿易休兵，因此對台軍售的時間點目前在幕後受到審慎評估。

美國國會還沒有收到對台軍售新案的通知，不過一名國會助理表示，方案當中包括「愛國者」(Patriot)防空飛彈攔截器與其他武器。

對於川習這次通話，中國發布官方聲明中說，台灣問題是「中美關係中最重要的問題」、「美方務必慎重處理對台軍售問題」。

報導指出，川普4月訪問北京之前，美中雙方目前準備針對能夠獲得具體成果的項目展開正式協商，談判結果將決定這次川習會是否是一次雙邊關係的關鍵重啟，還是僅算一場風險極高的政治大秀。雖然談判議程尚未敲定，但川習通話預計將啟動財政部長貝森特(Scott Bessent)與國務院副總理何立峰(He Lifeng)之間的新一輪高層籌備會議。

接近中國政府的消息人士說，北京的主要目標是透過「貿易休兵延長」達到穩定目標，讓貿易休兵能超過一年框架。

知情人士指出，中國談判代表可能爭取取消現有關稅，並且爭取暫緩對先進人工智慧晶片的出口管制，這些管制措施已經扼殺中國科技產業。

產業人士說，做為交換條件，白宮可能要求中國大量採購，特別是大豆、波音(Boeing)飛機以及美國能源出口等，讓存在已久的美中貿易逆差得以大幅降低。

消息人士說，北京考慮和美互相重啟疫情期間關閉的休士頓與成都領事館。知情人士表示，這項舉措是低成本、但高度可見的成果，以釋放恢復外交常態的訊號。

然而，核心摩擦點仍然是台灣。

一些中國政策顧問曾在內部討論，一項規模更大、可能包括大舉購買美國國債的經濟方案或許可以擺上談判桌，以換取美國在反對台灣獨立問題上採取更積極的立場。目前尚不清楚由何立峰領導的中方談判代表，是否正在認真考慮此類提案。