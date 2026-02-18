川習通話談及對台軍售 白宮：對台政策未變

雷根擔任總統時曾在1982年提出「六項保證」，其中一項明訂美國對台軍售不會與中華人民共和國協商。（路透）

川普 總統16日在空軍一號上受訪，被問到4日和中國國家主席習近平 通話時，習近平提醒務必慎重處理對台軍售 問題。川普回應說，兩人正在溝通中，他很快會做出決定。但川普並未說明是已經溝通或將要討論。

美台學者均指出，根據雷根總統時代發表的對台「六項保證」，如果川普與習近平討論對台軍售，即違反了其中一項美國對台軍售不會與中華人民共和國協商。

曾任拜登政府的國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）也推文表示，川普違反了「六項保證」。

白宮17日則在背景說明時表示，美國對台政策並沒有改變。

中國官媒新華社4日報導，習近平在川習通話中強調，美方務必慎重處理對台軍售問題。

川普16日搭空軍一號返回華府時，媒體提問他在上述川、習通話時，他如何回應，以及他是否打算持續提供台灣更多武器。川普在答覆時證實，兩人確實談到此事，且正為此與習近平溝通，雙方有很好的交談，他最近就會做出決定。

此外，川普並再次提到，與習近平關係很好，4月將訪問中國。

川普政府去年12月17日通知美國國會總額創紀錄、達111億美元的對台軍售案。

華盛頓郵報的外交國安專欄作家羅金(Josh Rogin)在X平台上表示，「沒錯，看來川普在台灣問題上給了習近平巨大的讓步，卻沒得到任何回報。」

韓裔民主黨新澤西州聯邦參議員金安迪(Andy Kim)則在推文表示，「這不僅是川普的單方面表態，更是對台灣政策令人不安的背棄，而這項政策幾十年來一直是台灣穩定的關鍵。」「即便他(川普)決定推進這些軍售，我們現在也已身處險境。川普正在動搖我們曾經不可動搖的承諾，而這將帶來實質的後果。」

台灣淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲指出，川普此舉已推翻對台「六項保證」的內容，即「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

揭仲提醒，除了美台正在洽談的軍售案，川普16日談話顯示，美國對台軍售已成華府和北京之間、川普於4月前往北京國事訪問的磋商重點，屆時，川普不排除會在國事訪問期間，就美國對台軍售事宜對北京做出讓步，例如，承諾任內在軍售台灣的「質量」上設限，或任內不再軍售台灣。

揭仲說，如果川普政府同意將「與習近平討論未來對台軍售事宜」的談話進一步文字化，取代「六項保證」的部分內容，對日後美台軍售的影響，就不僅限於川普任內，恐將對中華民國的國防安全，甚至美中台的關係，造成不小的衝擊。

所謂「六項保證」，是美國政府對1982年美國與中國所簽署「817聯合公報」的解釋，根據美國在台協會所公布，1982年8月17日由時任美國國務卿舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明的一分電報，揭示對台灣的六項保證，其中第一項為「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。