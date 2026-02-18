我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

川習通話談及對台軍售 白宮：對台政策未變

編譯盧思綸、記者洪哲政／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷根擔任總統時曾在1982年提出「六項保證」，其中一項明訂美國對台軍售不會與中華人民共和國協商。（路透）
雷根擔任總統時曾在1982年提出「六項保證」，其中一項明訂美國對台軍售不會與中華人民共和國協商。（路透）

川普總統16日在空軍一號上受訪，被問到4日和中國國家主席習近平通話時，習近平提醒務必慎重處理對台軍售問題。川普回應說，兩人正在溝通中，他很快會做出決定。但川普並未說明是已經溝通或將要討論。

川普：很快會做出決定

美台學者均指出，根據雷根總統時代發表的對台「六項保證」，如果川普與習近平討論對台軍售，即違反了其中一項美國對台軍售不會與中華人民共和國協商。

曾任拜登政府的國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）也推文表示，川普違反了「六項保證」。

白宮17日則在背景說明時表示，美國對台政策並沒有改變。

中國官媒新華社4日報導，習近平在川習通話中強調，美方務必慎重處理對台軍售問題。

川普總統16日在空軍一號上答覆記者提問時說，他正與中國領導人習近平溝通軍售台灣的...
川普總統16日在空軍一號上答覆記者提問時說，他正與中國領導人習近平溝通軍售台灣的議題，很快會有決定。（美聯社）

川普16日搭空軍一號返回華府時，媒體提問他在上述川、習通話時，他如何回應，以及他是否打算持續提供台灣更多武器。川普在答覆時證實，兩人確實談到此事，且正為此與習近平溝通，雙方有很好的交談，他最近就會做出決定。

此外，川普並再次提到，與習近平關係很好，4月將訪問中國。

川普政府去年12月17日通知美國國會總額創紀錄、達111億美元的對台軍售案。

學者憂美將向北京讓步

華盛頓郵報的外交國安專欄作家羅金(Josh Rogin)在X平台上表示，「沒錯，看來川普在台灣問題上給了習近平巨大的讓步，卻沒得到任何回報。」

韓裔民主黨新澤西州聯邦參議員金安迪(Andy Kim)則在推文表示，「這不僅是川普的單方面表態，更是對台灣政策令人不安的背棄，而這項政策幾十年來一直是台灣穩定的關鍵。」「即便他(川普)決定推進這些軍售，我們現在也已身處險境。川普正在動搖我們曾經不可動搖的承諾，而這將帶來實質的後果。」

台灣淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲指出，川普此舉已推翻對台「六項保證」的內容，即「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

軍售恐4月川習會重點

揭仲提醒，除了美台正在洽談的軍售案，川普16日談話顯示，美國對台軍售已成華府和北京之間、川普於4月前往北京國事訪問的磋商重點，屆時，川普不排除會在國事訪問期間，就美國對台軍售事宜對北京做出讓步，例如，承諾任內在軍售台灣的「質量」上設限，或任內不再軍售台灣。

揭仲說，如果川普政府同意將「與習近平討論未來對台軍售事宜」的談話進一步文字化，取代「六項保證」的部分內容，對日後美台軍售的影響，就不僅限於川普任內，恐將對中華民國的國防安全，甚至美中台的關係，造成不小的衝擊。

所謂「六項保證」，是美國政府對1982年美國與中國所簽署「817聯合公報」的解釋，根據美國在台協會所公布，1982年8月17日由時任美國國務卿舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明的一分電報，揭示對台灣的六項保證，其中第一項為「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

世報陪您半世紀

川普 軍售 習近平

上一則

大法官艾里托任職20年傳將退休 再掀卡位戰

延伸閱讀

禁訪德州民主黨議員 柯貝爾猛批CBS

禁訪德州民主黨議員 柯貝爾猛批CBS
川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變

川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變
伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線

伊朗稱核子談判有進展 范斯潑冷水：不願面對川普紅線
沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

沒關稅沒投資 川普啟動美日「超大型」協議 首波360億美元對象出爐

熱門新聞

國安部長諾姆(左)與首席顧問李萬度斯基(右)與有婚外情，造成國安部混亂，川普對他們的關係感到「不舒服」。(美聯社)

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

2026-02-13 21:07
密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23
國務院通令公立圖書館不再接受民眾申辦護照的服務，雖然業務量只占1%，但對偏遠地區民眾很不方便。（美聯社）

國務院叫停公共圖書館代辦護照 這些民眾大受影響

2026-02-16 05:34

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉