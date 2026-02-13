我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅偉促成舊金山學校重開 18日學生返校

南加2華男經營賣淫網涉30妓院、60女 後果嚴重

中國若對台動武美該不該出兵？民主黨眾議員歐凱秀這麼說

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州民主黨籍進步派眾議員歐凱秀13日參加慕尼黑安全會議。(美聯社)
紐約州民主黨籍進步派眾議員歐凱秀13日參加慕尼黑安全會議。(美聯社)

紐約州民主黨籍進步派眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）13日在德國出席慕尼黑安全會議受訪時，被問及若中國對台動武，美國是否應出兵協防台灣。她作答時一度停頓，並未對是否軍事介入作出明確承諾。

先前曾有報導指出，歐凱秀及幕僚團隊正為她2028年角逐聯邦參議員，甚至問鼎白宮積極備戰。根據紐約郵報報導與「X」上的現場畫面，歐凱秀面對彭博電視主持人拉夸（Francine Lacqua）詢問「美國是否該派兵保衛台灣」時一度語塞。她表示：「呃，你知道，我認為這當然是美國一項非常長期的政策。」

她接著說：「我們所希望的是，確保永遠不會走到那一步。」

歐凱秀還表示，美國希望在經濟與對外政策上採取各種作法，降低發生衝突的可能性，避免局勢走到必須面對軍事對抗的地步。

▲ 影片來源：X平台＠bennyjohnson（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

世界日報 陪您半世紀

歐凱秀

上一則

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

延伸閱讀

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚
戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚
X平台百萬徵文 多是右翼網紅或匿名帳號得獎 被批像馬斯克…

X平台百萬徵文 多是右翼網紅或匿名帳號得獎 被批像馬斯克…
X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視

X平台百萬元徵文大賽 得獎者多是右翼網紅 貼文充滿種族歧視

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
司法部長邦迪11日出席國會對艾普斯坦案的聽證，受到兩黨議員圍剿，但邦迪仍態度強硬，與議員唇槍舌劍激辯。（路透）

艾普斯坦案聽證 邦迪遭圍剿激辯 場面數度失控

2026-02-12 05:27
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
川普總統11日在白宮東廳出席燃煤發電相關活動並致詞。(美聯社)

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

2026-02-11 20:41
因預算卡關，國土安全部周六起將停擺，影響移民執法及機場安檢。圖為旅客排隊等候機場安檢。(路透)

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

2026-02-13 01:23

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特

40年職業紅娘李太太：「獨」具慧眼的華人邱比特
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返