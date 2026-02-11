拚期中選前交成果？南華早報：川普可能3/31訪中 擬再延貿易休戰一年

美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）2025年10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。(美聯社)

南華早報12日獨家報導，多名知情人士指出，美國總統川普 與中國國家主席習近平 預計4月初在北京會晤，屆時可望拍板，將先前在南韓「川習會」談成的貿易休戰延長最長一年。

在外界對共和黨11月期中選舉 選情的憂慮升高之際，川普正力求交出具體成果。他上周與習近平進行近兩小時的通話後表示，北京正考慮增加對美國大豆的採購。知情人士指出，將原本僅為期數月的非正式共識予以延長，被官員視為現實且可行的作法，也有助於讓這次川普訪中行程聚焦短期經濟成果，包括促成中國作出新的採購承諾。

儘管中美雙方尚未正式敲定日期，多名消息人士透露，預計將確認4月初這個時間窗口。知情人士表示，原先考慮的抵達日期為3月31日，並在4月第一周與習近平會晤，整趟訪問行程約為3天；不過，中方仍需考量4月5日清明節行程，因此具體時程仍在討論中。

一名知情人士表示，目前尚未邀請任何美國企業執行長隨行，因為秉持「美國優先」的川普政府對外界解讀為鼓勵美企赴中投資抱持戒心。不過，川普自認是大師級談判高手，另一名消息人士指出，未來可能宣布汽車與能源相關協議，而近期敲定的TikTok交易，正被視為其他產業協議的潛在範本。

川普上周在與習近平通話後表示，他「非常期待」訪問中國。另有知情人士指出，北京一向將台灣視為雙邊關係的主要潛在引爆點，並警告近期美國對台軍售可能危及雙邊關係的進展。