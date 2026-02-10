我的頻道

側手翻+後空翻太驚艷 機器人Atlas讓現代汽車股價大漲

解放軍去年軍演朝台F-16射熱焰彈 金融時報：如黑道亮槍

川普重申4月訪中國 習近平「近年底時」訪白宮

編譯陳韻涵／綜合報導
川普(左)與習近平資料照片。(路透)
川普總統預計4月訪問中國，與中國國家主席習近平舉行峰會；多名熟悉川普行程規畫的人士透露，訪問時間可能落在4月第一周，但白宮尚未正式宣布確切日期，相關安排仍在協調中。

政治新聞網站Politico引述知情人士說法報導，川普4月訪中將是總統第二任期內最受矚目的外交行程之一。

川普去年秋季於南韓釜山與習近平會晤後，便承諾於今年4月訪中，但白宮至今僅重申原則性時程，未對外公布細節。

匿名白宮官員證實，川普訪中的日期「尚未定案」。

中國駐美國大使館對於相關日期並未立即回應Politico的詢問，外界普遍認為，美中雙方仍在協調議程與時程安排。

在此之前，川普與習近平已於上周通電話，外界解讀這通電話是為川普訪中行程鋪路。

美中領袖在通話中討論諸多議題，包括貿易、國際衝突等敏感問題；川普會後透露，雙方也談到台灣議題，此議題於雙方去年10月在南韓會晤時並未被公開提及，凸顯台灣問題可能成為今年春季峰會的重要議程。

川普與習近平上一次見面是去年10月30日於南韓釜山舉行的「亞太經濟合作會議」(APEC)期間，雙方會談約100分鐘，被視為在川普第二任期初期試圖穩定緊張美中關係的重要舉措。

在經貿層面，美中去年10月曾達成為期一年的協議，暫停升高貿易戰緊張，包括美國部分出口管制與中國最嚴格的稀土出口限制；中國承諾擴大採購美國大豆等農產品。

回顧川普第一任期，他與習近平共舉行四次雙邊會晤，從2017年佛州海湖莊園的破冰會談，川普同年11月首次對北京進行「國事訪問+」(state visit plus)；2018年12月，兩人在布宜諾斯艾利斯舉行的20國集團(G20)峰會上會晤，再到2019年6月大阪G20峰會的關稅戰休兵，顯示美中領袖每次會面都深刻影響美中貿易與兩國關係的發展。

川普於4日預錄、8日播出的國家廣播公司(NBC)專訪中重申4月訪中的計畫，他透露，已於4日與習近平通話，重點放在經濟與美中關係，並重申將於4月訪中，而習近平則可能在「接近年底時」訪問白宮。

川普在專訪中形容與習近平的互動時說：「我和習近平的關係非常好，這一點非常重要；對他而言，和我保持良好關係也很重要。」

