金融時報：美擬再大筆對台軍售 北京拿川普訪中要脅

中央社／倫敦6日綜合外電報導
中國國家主席習近平(右)和美國總統川普(左)。（美聯社）
中國國家主席習近平(右)和美國總統川普(左)。（美聯社）

英國「金融時報」今天披露，美國正為台灣彙整一筆含愛國者系統及其他武器的200億美元軍售，北京方面私下警告，此舉可能危及美國總統川普預計4月對中國的國是訪問。

金融時報引述8名知情人士透露，繼去年12月公布創紀錄的111億美元軍售案後，川普政府正在為台灣規畫一項包含4個系統的軍購案。

在川普預計4月與中國國家主席習近平會晤前，中方已對這項軍售案表達嚴重關切。其中3名消息人士指出，中國已告知美國，這筆軍售可能會讓川普的訪問行程生變。

習近平在4日與川普的通話中提到對台軍售議題。根據中國外交部說法，習近平強調美方「務必慎重處理對台軍售問題」。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國事務專家何瑞恩（Ryan Hass）說：「在元首會晤前夕，中國向來會試圖勸退美國一些中方所反對的行動，例如對台軍售。這不是新鮮事，但這次警告的直白程度與公開性值得注意。」

幾名知情人士透露，這項對台軍售的金額可能高達200億美元，但最終數字仍有變動，可能仍會貼近去年12月的金額；部分美國官員認為中國只是在虛張聲勢，並不會真的取消川普來訪。

美國研擬中的對台軍售包裹將含4種武器系統。除愛國者（用於攔截來襲飛彈）外，還有更多套先進地對空飛彈系統（NASAMS）及另外兩種武器。

知情人士們還說，美國政府原計畫本月通知國會這項軍售案，但部分專家認為如今川普可能會等從中國返回之後再進行，而中國駐美大使謝鋒已就這項軍售案向美國政府提出警告。

川普政府去年12月17日通知國會總額約111億美元的對台軍售，當中含M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統續購、反裝甲型無人機飛彈系統等8案。

▼收聽一洲焦點Podcast：

軍售 川普 習近平

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

