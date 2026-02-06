紐時：習近平認為「台灣問題」是此次川習通話重中之重

紐約時報 報導，川普 總統與中國國家主席習近平 4日通電話時，習近平針對台灣問題向川普施壓；兩位領導人對通話內容做出不同描述，但習近平的說法等於清楚表態，台灣問題是這次通話的重中之重。

報導指出，川普形容這次通話「非常好」，談得很久也很透徹。不過，這通電話包括了習近平對台灣未來發出的警告，而川普對於台灣議題向來審慎應對。川普在社群媒體發文中寫出與習近平討論的幾個議題，其中包括台灣。

川習上一次見面是2025年在南韓，當時達成為期一年的貿易休戰協議，但沒有討論台灣問題。

紐約時報分析，中國官媒對於川普與習近平這次通電話的報導，用字遣詞則較強硬，暗示台灣問題是核心所在。

根據中國官方媒體報導，習近平對川普說，美國在台灣問題上的立場是「中美關係最核心的問題」，並稱中國「絕不允許台灣從中國分裂出去」；習近平也對川普說：「美國必須極其慎重地處理對台軍售問題。」

紐約時報分析，中國將台灣問題列為優先事項並不罕見，但這次提出警告的時空背景則是美國12月剛批准了價值110多億元的對台軍售案。

「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)約翰桑頓中國中心(John L. Thornton China Center)主任何瑞恩(Ryan Hass)說，習近平的陳述顯然「尖銳而犀利」，明顯看出習近平想要現在就立下標竿，「以便對國內、對川普同時展示他正密切關注台灣問題」。

何瑞恩表示，習近平是在預先鋪陳，讓川普知道今年4月訪問中國時，要準備好坐下來對台灣問題進行嚴肅對話，因為這對習近平而言非常重要。

一名白宮官員匿名受訪時說，美國在台灣問題的立場並未改變。

川普先前曾說，願意在台灣問題採取微妙的平衡立場，避免觸怒北京。川普政府去年阻止台灣領導人過境紐約，以免在促成美中貿易協議及川習峰會之際冒犯中國。川普上個月接受紐約時報訪問時說，台灣是習近平「引以為傲的根源」。