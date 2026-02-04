川習通話提台灣問題 日學者指川普最關心「多賣出黃豆」

我的頻道

記者雷光涵／即時報導
川普在社群平台發文表示，中方正在考慮額外採購農產品，包括在本季將黃豆採購量提高至兩千萬噸、飛機引擎交付。圖為美國伊利諾州一處農場。(路透)
中國國家主席習近平昨(4)晚與美國總統川普通電話，習近平和川普都提到台灣問題，習要美慎重處理對台軍售問題。東京財團首席研究員柯隆在日本經濟新聞電子版評論指出，川普政府不可能因為這場電話會談停止對台軍售，還說，對川普而言，只要台海不開戰，讓對方多買美國黃豆、對美國出口稀有金屬，這樣就已經足夠。

川普在社群平台發文表示，與習近平談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國向美國購買石油與天然氣、中方正在考慮額外採購農產品，包括在本季將黃豆採購量提高至兩千萬噸、飛機引擎交付，以及其他眾多議題，整體氣氛非常正面。

柯隆表示，一句話解說，這是一場很「川普式」的談判。真正關鍵在於這場電話會談，是否會阻止川普政府對台灣出售武器，但「幾乎不可能」。總結來看，對川普政府而言，台灣情勢將維持現狀不變；對習近平政府來說，雖然已確認川普政府不會調高關稅，但台灣情勢幾乎沒有任何改善。

早稻田大學大學院亞太研究科教授青山瑠妙在日經電子版指出，台灣問題是中國外交政策中最受重視的核心議題，因此在電話會談中提及台灣，不令人意外。這場會談真正的重點，恐怕更在於黃豆與伊朗問題。

她說，雖然川普表示會重視中國方面的關切，但事實上，美國去年12月已宣布一項史上規模最大的對台軍售案。可以說，美國對台的基本立場並未改變，台海局勢的基本格局也同樣維持不變。

