美收復巴拿馬運河 智庫：川普戰略測試 中方伺機反擊

編譯茅毅／綜合報導
國務卿魯比歐(左四)去年1月就任後，2月就出訪巴拿馬，是他第一個訪問的國家。圖為魯比歐訪視巴拿馬運河。(路透)
川普總統一直將阻止中國掌控巴拿馬運河，當作其西半球戰略的優先事項之一。國務卿魯比歐去年1月就任後，2月馬上就訪問巴拿馬，也是他履新後第一個出訪的國家。不久就傳出香港長江和記實業(長和)子公司「巴拿馬港口公司」(PRC)在該運河港口的營運權出現問題，該長和的創辦人正是香港首富李嘉誠。

魯比歐屢屢指稱，美國視巴拿馬運河港口的營運為國安問題。川普去年1月回任後也多次揚言拿回運河控制權。

目前全球第二繁忙的跨洋水道巴拿馬運河，20世紀初由美國興建完成，美方在營運達一世紀後，1999年將該運河控制權移交巴拿馬政府。該運河承載全球約5%的海運貿易，並處理約40%的美國貨輪運輸，是美國至關重要的供應鏈和海軍戰略航線。

華府長久以來擔憂，中資企業在該運河周邊布局，構成美國戰略上的潛在風險。儘管巴拿馬運河管理局(ACP)仍在巴拿馬政府轄下，但美方認為，中國透過國企在關鍵的物流節點不斷擴大影響力，可能危及全球供應鏈安全。

隨著中方在拉丁美洲的經濟及政治影響力愈來愈大，美方憂慮此一天然資源豐沛的地區有朝一日將傾向北京的利益、而非華府。

在巴拿馬運河五座港口中，PPC負責營運首尾兩端的巴爾博亞港與克里斯托巴港。長和去年3月宣布，將出售包含這兩座港口的全球43座港口權益，給美國資產管理公司貝萊德及義大利企業「地中海航運」(MSC)組成的財團，總值達230億美元。上述交易引發北京強烈不滿，中國國家市場監督管理總局隨即介入審查。

川普去年在參、眾兩院聯席會議演說時，就為美國資產管理公司貝萊德等財團收購PPC對巴拿馬運河大部分港口業務喝采。他當時明言，「我的政府將收復巴拿馬運河，而且我們已開始這麼做」。

魯比歐去年2月首次出訪就挑選包含巴拿馬的五個中美洲及加勒比海地區國家，反映出獨霸西半球對川普第二任外交與國安政策的重要意義。美國國務院發言人布魯斯在魯比歐出訪前夕更不諱言地說，魯比歐此行，「部分和抗中有關」。

魯比歐訪巴時對總統穆里諾表明，巴拿馬必須降低中國對巴拿馬運河的影響力，否則巴方將面臨美方報復。這項裁決對川普可謂象徵性勝利，他常向美國盟友及夥伴強調必須遏止中國在關鍵基礎設施的影響力。該裁決凸顯在華府施壓下，一些小國如何驅逐被視為受北京影響的企業。

去年11月發布的川普第二任「國家安全戰略」載明，美國尋求不受外來敵對勢力入侵、也不被該勢力控制關鍵資產、能支持關鍵供應鏈，並確保美國能持續進入重要戰略要地的西半球。這不只巴拿馬運河，委內瑞拉與丹麥領地格陵蘭亦然。

美國智庫捍衛民主基金會(FDD)研究員辛格頓表示，中國仍有強烈動機將這起事件視為對美國的戰略測試，並將展現當攸關中方的利益成為攻擊目標時，必將予以捍衛。

