張又俠落馬震驚華府 美憂失去重要溝通管道

中共軍委副主席張又俠(左)落馬，美方可能擔心失去重要溝通管道。(美聯社)

美國前官員與分析人士表示，隨著中國高階將領張又俠 落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈來愈缺乏穩定與實戰經驗指揮官的解放軍 。

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，對其立案調查。這是中國國家主席習近平 對解放軍部隊進行反腐整肅行動以來，最新、也是層級最高的一次軍方高層清洗。

對華府而言，張又俠的意外落馬，意味在美中之間，失去了一名備受尊重、且美方熟知的中國軍方高層。歷屆美國政府一直努力建立高層級溝通管道，以避免誤判或意外衝突。

多名前美國高階官員向路透表示，習近平開鍘張又俠的消息令他們震驚不已。

在前總統拜登政府執政期間，習近平曾允許張又俠與美方進行溝通；此前，在時任聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣後，中國一度切斷幾乎所有美中軍事溝通管道，時間長達17個月。

在中國政治體系中，張又俠的地位高於國防部長，如此高層級的聯繫，被視為一條關鍵且仍可持續運作的對話管道。

張又俠是少數曾參與1970年代末中越戰爭、擁有實戰經驗的高階將領之一。在美方眼中，他被視為能向習近平提供專業且務實建言的重要顧問。張又俠落馬後，中共中央軍委會目前僅剩兩名成員，即中央軍委主席習近平和負責整肅軍隊的張升民。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院(S. Rajaratnam School of International Studies)資深研究員唐安竹(Drew Thompson)說：「如果中央軍委會只剩一個人，習近平在危機時刻還能召集誰來商議？」

唐安竹指出，他認為張又俠是唯一仍在現役、且能向習近平提供相對客觀建議的解放軍軍官，能坦率說明中國軍事能力的強項與不足，以及衝突可能帶來的傷亡代價。

他說：「如今存在一種風險，就是習近平只會聽到阿諛奉承者給的錯誤建議，那些人只說他想聽的話，這會提高誤判風險。」

在中國高階將領之中，張又俠對美方而言可謂「熟面孔」。

美國退役空軍准將、在川普第一任期擔任國務院亞太事務助理國務卿的史達偉(David Stilwell)說，張又俠和其他解放軍將領很不一樣，他樂於與美軍人員交談、試用美國武器，給美方的印象是一名專業軍人，而非政治軍官。

史達偉說，最令人擔憂的是，少了張又俠向習近平進言，解放軍更可能相信自己建構的敘事，認為已為所謂的「侵台行動」做好準備。