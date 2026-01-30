我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

張又俠落馬震驚華府 美憂失去重要溝通管道

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共軍委副主席張又俠(左)落馬，美方可能擔心失去重要溝通管道。(美聯社)
中共軍委副主席張又俠(左)落馬，美方可能擔心失去重要溝通管道。(美聯社)

美國前官員與分析人士表示，隨著中國高階將領張又俠落馬，美國失去在北京最高軍事決策機構中的重要聯絡窗口，如今面對的是一支愈來愈缺乏穩定與實戰經驗指揮官的解放軍

中國國防部24日宣布，中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠涉嫌嚴重違紀違法，對其立案調查。這是中國國家主席習近平對解放軍部隊進行反腐整肅行動以來，最新、也是層級最高的一次軍方高層清洗。

對華府而言，張又俠的意外落馬，意味在美中之間，失去了一名備受尊重、且美方熟知的中國軍方高層。歷屆美國政府一直努力建立高層級溝通管道，以避免誤判或意外衝突。

多名前美國高階官員向路透表示，習近平開鍘張又俠的消息令他們震驚不已。

在前總統拜登政府執政期間，習近平曾允許張又俠與美方進行溝通；此前，在時任聯邦眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪問台灣後，中國一度切斷幾乎所有美中軍事溝通管道，時間長達17個月。

在中國政治體系中，張又俠的地位高於國防部長，如此高層級的聯繫，被視為一條關鍵且仍可持續運作的對話管道。

張又俠是少數曾參與1970年代末中越戰爭、擁有實戰經驗的高階將領之一。在美方眼中，他被視為能向習近平提供專業且務實建言的重要顧問。張又俠落馬後，中共中央軍委會目前僅剩兩名成員，即中央軍委主席習近平和負責整肅軍隊的張升民。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院(S. Rajaratnam School of International Studies)資深研究員唐安竹(Drew Thompson)說：「如果中央軍委會只剩一個人，習近平在危機時刻還能召集誰來商議？」

唐安竹指出，他認為張又俠是唯一仍在現役、且能向習近平提供相對客觀建議的解放軍軍官，能坦率說明中國軍事能力的強項與不足，以及衝突可能帶來的傷亡代價。

他說：「如今存在一種風險，就是習近平只會聽到阿諛奉承者給的錯誤建議，那些人只說他想聽的話，這會提高誤判風險。」

在中國高階將領之中，張又俠對美方而言可謂「熟面孔」。

美國退役空軍准將、在川普第一任期擔任國務院亞太事務助理國務卿的史達偉(David Stilwell)說，張又俠和其他解放軍將領很不一樣，他樂於與美軍人員交談、試用美國武器，給美方的印象是一名專業軍人，而非政治軍官。

史達偉說，最令人擔憂的是，少了張又俠向習近平進言，解放軍更可能相信自己建構的敘事，認為已為所謂的「侵台行動」做好準備。

張又俠 習近平 解放軍

上一則

WSJ：中企Ipidea「有駭」國安 谷歌封殺網域

下一則

烏克蘭嚴寒 川普稱普亭同意停火一周 克宮未證實消息

延伸閱讀

投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球

投其所好 英相施凱爾贈習近平曼聯勝利球
媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力

媒體狂問張又俠落馬 中國國防部：越純潔越有戰鬥力
經濟學人專訪 鄭麗文解釋為何擋軍購、為何想見習近平

經濟學人專訪 鄭麗文解釋為何擋軍購、為何想見習近平
張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣

張又俠落馬震驚華府 美前軍官：他和其他解放軍將領不一樣

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」