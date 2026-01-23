我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

TikTok協議拍板… 可續留美國 美方持股逾8成

記者顏伶如／綜合報導
美國與中國均已批准TikTok的協議，未來演算法將由甲骨文公司訓練，TikTok可在美國繼續使用，也排除了國家安全的疑慮。（路透）
美國與中國均已批准TikTok的協議，未來演算法將由甲骨文公司訓練，TikTok可在美國繼續使用，也排除了國家安全的疑慮。（路透）

經過多年波折，原本遭到質疑可能危害美國國家安全的熱門社群影音平台TikTok，終於確認可以繼續留在美國。TikTok在22日晚間發表聲明說，協議已獲美中兩國政府核准。

甲骨文負責用戶數據管理

根據協議條款，今後TikTok將由對美友好投資者控制的新成立美國實體(entity)營運。雲端演算巨頭甲骨文公司(Oracle)將負責美國用戶的數據管理及演算法訓練，甲骨文過去幾年保存TikTok的美國數據，與川普政府關係良好。

TikTok協議是根據美國在2024年通過的法律展開談判。川普總統二次上台之後，推遲TikTok禁令的執行日期，同意TikTok在國安疑慮尚未排除的情況下，繼續在美國運作。川普後來簽署一連串行政命令，為TikTok達成協議延長期限，協議22日終於拍板。

TikTok的中國母公司字節跳動科技(ByteDance)表示，已經跟一群非中國投資者達成協議，將成立一個新版美國TikTok，以免在美國遭禁。

投資者名單除了甲骨文之外，還有阿拉伯聯合大公國投資機構MGX、私募股權公司銀湖(Silver Lake)等，共計持有新創事業的80%以上股份。戴爾科技(Dell Technologies)創辦人兼執行長戴爾(Michael Dell)的個人投資實體也在投資名單之列。

TikTok 在聲明中表示，「TikTok USDS 合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）已經成立，並由美方持有多數股權，「TikTok USDS 合資公司的職責是透過全面的數據隱私與網絡安全措施，確保美國用戶數據、應用程式及演算法的安全。」

美中角力 6年法律攻防落幕

TikTok前任營運長普瑞塞(Adam Presser)將出任新版美國TikTok的執行長，長達六年的法律攻防戰得以落幕。在這六年期間，TikTok遭到美國國會下令禁用，引發全國兩大強國之間的政治博弈，TikTok也曾經在美國被迫斷網14小時。

TikTok協議旨在削弱TikTok與中國的關聯，排除北京可能透過TikTok監視或操控美國境內2億用戶的國安疑慮。

TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)在內部備忘錄中說，改變措施能讓美國用戶持續在TikTok充滿活力的全球社區與體驗當中持續發掘、創造、成長茁壯，「這是好消息」。

2019年以來，美國各地大學、美軍部門、眾議院絕大多數眾議員以及川普、拜登兩位總統，都曾嘗試禁止或封鎖TikTok，禁止措施均獲得最高法院一致支持。

TikTok 川普 甲骨文

上一則

川普「和平理事會」達沃斯場邊簽約成立 G7無人響應

延伸閱讀

川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子

川普手上大塊瘀青引揣測 自稱撞到桌子
川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」
川普宣布4月訪中國：與習近平關係良好

川普宣布4月訪中國：與習近平關係良好
川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

川普與北約達成格陵蘭協議架構 當地首長稱不知內容

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47
去年諾貝爾和平獎得主馬查多（右）15日赴白宮與美國總統川普（左）會面，並將自己的諾獎獎章裱框獻給川普。（路透）

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批

2026-01-18 10:56

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」