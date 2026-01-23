TikTok協議拍板… 可續留美國 美方持股逾8成

美國與中國均已批准TikTok的協議，未來演算法將由甲骨文公司訓練，TikTok可在美國繼續使用，也排除了國家安全的疑慮。（路透）

經過多年波折，原本遭到質疑可能危害美國國家安全的熱門社群影音平台TikTok ，終於確認可以繼續留在美國。TikTok在22日晚間發表聲明說，協議已獲美中兩國政府核准。

甲骨文 負責用戶數據管理

根據協議條款，今後TikTok將由對美友好投資者控制的新成立美國實體(entity)營運。雲端演算巨頭甲骨文公司(Oracle)將負責美國用戶的數據管理及演算法訓練，甲骨文過去幾年保存TikTok的美國數據，與川普 政府關係良好。

TikTok協議是根據美國在2024年通過的法律展開談判。川普總統二次上台之後，推遲TikTok禁令的執行日期，同意TikTok在國安疑慮尚未排除的情況下，繼續在美國運作。川普後來簽署一連串行政命令，為TikTok達成協議延長期限，協議22日終於拍板。

TikTok的中國母公司字節跳動科技(ByteDance)表示，已經跟一群非中國投資者達成協議，將成立一個新版美國TikTok，以免在美國遭禁。

投資者名單除了甲骨文之外，還有阿拉伯聯合大公國投資機構MGX、私募股權公司銀湖(Silver Lake)等，共計持有新創事業的80%以上股份。戴爾科技(Dell Technologies)創辦人兼執行長戴爾(Michael Dell)的個人投資實體也在投資名單之列。

TikTok 在聲明中表示，「TikTok USDS 合資公司」（TikTok USDS Joint Venture LLC）已經成立，並由美方持有多數股權，「TikTok USDS 合資公司的職責是透過全面的數據隱私與網絡安全措施，確保美國用戶數據、應用程式及演算法的安全。」

美中角力 6年法律攻防落幕

TikTok前任營運長普瑞塞(Adam Presser)將出任新版美國TikTok的執行長，長達六年的法律攻防戰得以落幕。在這六年期間，TikTok遭到美國國會下令禁用，引發全國兩大強國之間的政治博弈，TikTok也曾經在美國被迫斷網14小時。

TikTok協議旨在削弱TikTok與中國的關聯，排除北京可能透過TikTok監視或操控美國境內2億用戶的國安疑慮。

TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)在內部備忘錄中說，改變措施能讓美國用戶持續在TikTok充滿活力的全球社區與體驗當中持續發掘、創造、成長茁壯，「這是好消息」。

2019年以來，美國各地大學、美軍部門、眾議院絕大多數眾議員以及川普、拜登兩位總統，都曾嘗試禁止或封鎖TikTok，禁止措施均獲得最高法院一致支持。