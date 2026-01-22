我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

川習會前 美中進行新一輪貿談 美：避開稀土等高敏感議題

編譯黃淑玲、記者陳政錄／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國務院副總理何立峰在達沃斯年會致詞時，暗批美國「弱肉強食」。（美聯社）
中國國務院副總理何立峰在達沃斯年會致詞時，暗批美國「弱肉強食」。（美聯社）

美國貿易代表葛里爾20日表示，川普總統與中國國家主席習近平預定4月會談前，美中可能舉行新一輪貿易談判。中國國務院總理何立峰與美國財政部長貝森特在瑞士會談，已就美中經貿相關問題交換意見。

葛里爾正在瑞士達沃斯參加世界經濟論壇。他對記者說：「有可能在那（川習會）之前會談，並嘗試就我們可以進行貿易的非敏感領域，達成某種進一步協議。」

美中下一輪的諮商將避開諸如技術競爭、稀土這類高敏感議題。葛里爾說，「我們不要在出口管制、投資，以及這些涉及高科技和國家安全的高度敏感領域上，糾纏不休，而是來談談基本的商品和服務」。

同樣出席世界經濟論壇並致詞的何立峰，發言時暗批美國稱，極少數國家不應當有基於私利的特權，世界不能重新回到弱肉強食的叢林法則。他也呼籲美中把握對雙方都有利的合作契機。

何立峰向國際工商界與政界領袖發表談話表示，中國將自己定位為各國商業夥伴而非競爭對手；中國的發展是全球經濟發展機遇而非威脅；中國不僅希望成為世界工廠，也願成為世界市場。這番表態，意在與川普總統近期的強硬言論形成對比。川普先前因法國總統馬克宏拒絕加入其主導的和平委員會，揚言對法國葡萄酒加徵高關稅。

也在達沃斯的貝森特同日提到，北京已履行購買美國黃豆的協議，兩國期待明年的採購量達到2500萬噸。但他建議中國應該「稍微多買一些」，因為川普在與習近平的會晤中總是會提及這個問題。

貝森特還說，稀土磁體目前「按預期出口」，履約率「在90%以上，這相當令人滿意」。稀土磁體是2025年美中貿易談判中的一個關鍵癥結所在，也是北京方面的一個重要籌碼。

美國財政部長貝森特。(路透)
美國財政部長貝森特。(路透)

川普 稀土 貝森特

上一則

ICE目標轉向緬因州 聲稱針對有犯罪前科的索馬利亞移民

下一則

盧特尼克達沃斯晚宴批歐洲 歐洲央行總裁拉加德憤離席

延伸閱讀

川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基

川普嗆俄烏不談和平就是愚蠢 預計22日會晤澤倫斯基
川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出

川普達沃斯CNBC專訪五面向：格陵蘭協議定案、下任 Fed 主席呼之欲出
川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過
川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

熱門新聞

65歲以上納稅人6000元扣除額新制生效，美國老人今年退稅平均可多領670元。（美聯社）

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

2026-01-16 05:02
華府的美國國務院大樓外。(路透)

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

2026-01-14 12:32
川普政府提議，政府發錢到民眾的健康儲蓄帳戶，由民眾自行購買健保。(美聯社)

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

2026-01-16 05:03
挪威總理斯托爾(左)與川普總統去年10月會面。(美聯社資料照)

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

2026-01-19 09:51
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06
川普總統。(路透)

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

2026-01-17 12:47

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴