川習會後 美軍艦首次穿越台海

編譯中心／綜合報導
美軍飛彈驅逐艦芬恩號近日通過台海，解放軍表示全程跟監警戒，有效應對處置。（圖／取自美軍第七艦隊官網）
美台關稅談判剛達成協議，解放軍東部戰區17日通報，兩艘美國軍艦16至17日穿越台灣海峽，東部戰區組織海空兵力對美艦全程跟監警戒。這是去年10月30日「川習會」後，美軍艦首次穿越台海。

解放軍東部戰區微信公眾號當晚發布，東部戰區新聞發言人徐承華表示，1月16日至17日，美軍飛彈驅逐艦芬恩號(USS John Finn)、海軍測量船瑪麗西爾斯號(USNS Mary Sears)過航台灣海峽。東部戰區組織海空兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，「戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。」

這是川普總統去年1月上任後，美國軍艦第四次穿越台灣海峽。不過與前三次相比，解放軍17日未對美軍行動做出批評。

去年2月10日至12日，美軍驅逐艦強生號(USS Ralph Johnson)、海洋測量船鮑迪奇號(USNS Bowditch)穿越台灣海峽。當時，解放軍批評「美方行徑傳遞錯誤訊號、增加安全風險」。

去年4月23日，美國飛彈驅逐艦勞倫斯號(USS William P. Lawrence)穿越台灣海峽，解放軍東部戰區批評美方公開炒作，稱「美有關言論顛倒是非、曲解法理、混淆視聽，誤導國際認知」。

去年9月12日，美國驅逐艦希金斯號(USS Higgins)與英國巡防艦里契蒙號(HMS Richmond)穿越台灣海峽，解放軍東部戰區批此舉為「滋擾挑釁」，稱「美方、英方行徑傳遞錯誤訊號，破壞台海和平穩定」。

路透17日報導，五角大廈尚未對此置評。

美軍飛彈驅逐艦芬恩號近日通過台海，解放軍表示全程跟監警戒，有效應對處置。(路透)
美軍飛彈驅逐艦芬恩號近日通過台海，解放軍表示全程跟監警戒，有效應對處置。（圖／取自美國海軍官網）

