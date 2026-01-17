美台關稅協議幕後：雙方都有時間壓力 投資金額各自表述

我的頻道

記者黃婉婷、陳熙文／台北報導
美台關稅談判在最高法院作出裁決前拍板，美國對台灣課對等關稅15%，但台灣要對美國投資5000億元。照片為雙方談判代表，左三為商務部長盧特尼克，右三為台灣行政院副院長鄭麗君。(取自盧特尼克X)
美台關稅談判在最高法院作出裁決前拍板，美國對台灣課對等關稅15%，但台灣要對美國投資5000億元。照片為雙方談判代表，左三為商務部長盧特尼克，右三為台灣行政院副院長鄭麗君。(取自盧特尼克X)

美台關稅談判結果出爐，正值美國最高法院裁定川普關稅合法性前夕，美台雙方都在跟時間賽跑。據了解，促使談判加速，除了雙方就貿易協議框架達成共識，美方為避免判決影響談判籌碼也是原因之一。台灣一向期待推進談判，盼以「確定性避免不確定」，盡早消弭國內不安，而從投資承諾來看，這份協議顯然是美台鬥智與妥協下的產物。

據了解，談判初期台灣試圖透過擴大開放市場、降低對美關稅，以及提高天然氣、軍購採購換降稅；第二階段，台灣高度關注美國是否會引232條款來扼住台灣半導體命脈，因此提出「台灣模式」加碼投資美國，定調雙方互惠，也盼美方投資台灣的五大信賴產業。

美台關稅談判遲遲未能達成協議，主要還是雙方在半導體產業和對美投資金額上的意見有所分歧。涉外人士說，原來美方要求台灣比照日韓，承諾對美投資4000億至5000億美元，但因台灣經濟規模較小，對台灣是更沉重的負擔，兌現可能性不大。

至於美方之所以「讓步」、態度轉向主動，涉外人士說，美國最高法院即將針對川普政府的關稅政策做出判決是關鍵因素之一；若美台在判決出爐後才要完成協議，美方恐失去關稅的談判籌碼，必須另闢途徑，不過一旦雙方達成協議，川普政府即可以兩邊已約定好為由，擺脫關稅的合法性問題。

台灣則希望盡快解決半導體關稅議題，爭取較佳條件，回應國內產業需求，避免讓美方質疑台灣不願合作或刻意拖延，出現難以預期的不利局面。

針對對美投資5000億美元，包括台灣企業自主投資以及政府提供信用保證。相關人士分析，恰好給美台各取所需、各自表述空間，美方可對外宣稱談來「5000億美元」大禮包，為期中選舉注入強心針，台灣則強調直接投資僅2500億美元，無涉賣台，且這筆高額投資也未設期程，為美台創造後續周旋空間。

