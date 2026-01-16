盧特尼克：川普任內要將台灣半導體產能40%轉移至美

商務部長盧特尼克表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。(路透)

美國商務部 長盧特尼克(Howard Lutnick) 15日接受訪問時表示，在川普總統任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈 產能的40%轉移至美國；2500億元是5000億元的頭期款。

盧特尼克在CNBC的訪問中也警告說，如果不是在美國設廠生產的晶片，有可能被課以100%的關稅 。

對於台灣為何願意對美做出如此巨大的承諾，盧特尼克說，川普是保護台灣的關鍵，所以台灣希望維持兩國非常正面的關係。

他也重申半導體產能攸關國安，指美國需要在本土生產半導體，不能依賴一個距離美國9000英里的國家來提供對國家安全至關重要的產品。

美國與台灣15日同步宣布將台灣關稅降至15%，台灣晶片企業對美投資至少2500億美元，以擴大美國半導體生產。

美國商務部宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣的半導體與科技企業將進行至少2500億美元的新增直接投資，在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力。

額外投資方面，商務部指出，台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證，以促進台灣企業的進一步投資，支持在美國建立並擴大完整的半導體供應鏈與產業生態系。

也就是說，台灣企業投資2500億美元，台灣政府提供2500億美元的信用保證。

盧特尼克與台灣團隊結束談判後，接受美國財經媒體CNBC訪問時說，「這就是5000億美元的頭期款，用來把半導體帶回美國」。

他表示，只要台灣半導體廠承諾在美國設廠，在建廠期間，就可以免關稅進口半導體，「這是專門為他們（台灣）量身設計的」。在商務部核准下，就可以進口相當於建廠產能2.5倍的半導體。

舉例來說，盧特尼克表示，如果台灣半導體建設100萬片晶圓的產能，在施工期間就可以免關稅進口250萬片晶圓。

他也指出，總部位於台灣但不在美國建廠的晶片公司可能面臨100%的關稅。在川普總統任內，目標是將台灣40%的半導體供應鏈轉移到美國。早在去年9月，盧特尼克就提到，他持續對台灣遊說晶片製造「五五分」的構想，也就是美台生產各半。

他表示，台積電已購買土地，並可能在亞利桑納州擴建，作為美台關稅協議的一部分。「他們剛在現有廠區旁買了數百英畝的土地。我會讓他們按照董事會程序推進，並給他們一些時間。」

