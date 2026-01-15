眾院通過法案 供台23億元軍事融資貸款提升嚇阻力

我的頻道

中央社華盛頓15日專電
聯邦眾院昨天以341票贊成、79票反對通過「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。(路透)
眾院昨天通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。法案也要求國務卿在分配外援時，考量接受國在聯合國對台灣觀察員資格的支持度。

聯邦眾院昨天以341票贊成、79票反對通過「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）今天發布新聞稿，整理法案涉及印太地區的內容。

特別委員會指出，法案提供3億美元給台灣的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，以強化台海嚇阻力，並提供最高達20億美元的貸款與貸款保證，用於相同目的。

外國軍事融資是國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。美聯社曾報導，外國軍事融資通常適用主權國家。2023年，拜登政府首度根據外國軍事融資計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。

昨天通過的法案並要求國務卿在決定分配對外援助時，考量該國在聯合國的投票紀錄及對台灣觀察員資格的支持度。

法案也撥款3590萬美元給美國在台協會（AIT）及提供菲律賓1億美元的外國軍事融資。

抗衡中國方面，法案撥款4億美元用於「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund），以反制中共在全球的惡意行動，及提供18億美元支持美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的不良影響。

法案並要求美國不但反對多邊開發銀行對中國的貸款，也反對中國在多邊開發銀行中增加持股比例，及促進國務院與戰爭合作，打擊對國家安全構成威脅的外國人才計畫。

特別委員會（Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明指出，過去一個月，台灣的自由人民承受了網路攻擊以及解放軍具侵略性的軍事演習。

他說，這項立法將為台灣提供更多支持，協助其投資自身防衛能力，並強化川普政府上月促成的歷史性軍售。美國必須緊急向台灣交付武器，以嚇阻2027年及其後可能發生的衝突。

法案須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。

