快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

盧特尼克爆內情…傳台積電違反DEI 交換條件加碼投資1000億

編譯中心、記者簡永祥／綜合報導
商務部長盧特尼克指出，川普政府以違反合約中的DEI條款為由，迫使台積電追加投資1000億美元，且台積電還會再加碼。圖為台積電美國亞利桑納州廠區。(本報資料照)
台灣台積電公司去年宣布在美投資金額加碼1000億元，商務部長盧特尼克日前受訪時指出，台積電還會加碼投資。他說，川普政府去年上台後，以台積電違反和前任政府合約中的DEI(多元、公平與包容)條款為由，使台積電追加1000億美元蓋廠房。

盧特尼克說，川普政府對台積電表示，「你們有簽約，其中達20頁涉及DEI條款」，即必須聘雇一名盲人包商，還有跨性別與女同志工程師；然而，台灣的曝光機工程師全都是男性，遑論性傾向，這等於違反DEI條款。

不過，川普去年重返白宮後，他認為DEI對美國⼈造成不公平的歧視，下令全面廢除DEI政策，不承認跨性別⾝分，並中⽌前總統拜登任內開始核發的有性別中⽴(Ｘ)選項的護照。

盧特尼克表示，很多人以為共和黨人將直接撕掉合約中的DEI條款，「但我們不是那種共和黨」。川普政府閱讀合約後，對台積電提出其違反DEI條款的部分，例如未在無塵室晶圓廠設置托育中心。

他說，因台積電違約在先，美方開出條件，若台積電能加碼對美投資1000億美元蓋廠，那就能一筆勾銷，於是達成協議，如今投資總額達1650億美元的工廠興建中。

盧特尼克未詳述台積電將加碼投資的金額，只說「我會讓台積電自己宣布，他們的投資規模還會更高」。

對於盧特尼克的說法，台積電因台北時間15日將舉行「法人說明會」，目前正處於緘默期，並未回應此事。

台積電股價12日未受影響，盤中股價一度追平歷史天價1705元台幣，終場上漲10元台幣、收1690元台幣。不過，外資12日賣超台積逾1萬張，在法說會前已連續七個交易日站在賣方，累計賣超約5.9萬餘張。

台積電去年3月宣布，加碼對美投資1000億美元，加上該公司原計畫投資650億美元在亞利桑納州興建三座晶圓廠，使總投資達1650億美元。

盧特尼克上周接受熱門播客節目All-in Podcast專訪時又提到台積電。他批評前總統拜登任內的晶片與科學法(晶片法)補助並不合理，「幹嘛給台積電60億美元？它市值可有1兆美元」。

商務部於前年底拜登任府任內曾宣宣布，提供達66億美元補助協助台積電在亞利桑納納蓋三座晶圓廠。

拜登2022年簽署晶片法，投入527億美元促進美國半導體晶片研製，並對全球半導體巨擘提供數十億美元補助，以吸引業者在美設廠投資，例如台積電、南韓三星及SK海力士、美國英特爾與美光。

台積電董事長魏哲家(右)去年3月在白宮宣布在美投資金額加碼1000億元，川普總統...
台積電 拜登 川普

延伸閱讀

