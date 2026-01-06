川普偷襲委內瑞拉 習近平可效法？彭博：侵台代價將更高

我的頻道

編譯高詣軒／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍逮捕，川普總統同日在佛州海湖莊園開記者會說明。(路透)
委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美軍逮捕，川普總統同日在佛州海湖莊園開記者會說明。(路透)

彭博5日報導，川普總統突襲委內瑞拉，引發外界討論，川普是否已為中國國家主席習近平對台灣採取類似襲擊設下前例。無論是否如此，對習近平來說，對台灣進行任何軍事行動的代價，可能遠高於川普在委國的行動。

美國能逮捕遭美起訴的南美國家領袖，且似未面臨任何後果；但北京奪取或封鎖台灣的嘗試，可能會像俄羅斯入侵烏克蘭，招致廣泛西方制裁，這會打擊幾年來已受房地產泡沫所苦的中國經濟。此外，川普封鎖委國石油，主要是傷害其最大買家中國，但阻擋台灣最重要商品、即全球最先進晶片出入，將使全球供應鏈大亂，引發更大反彈。

新加坡外交部前常次考斯甘在臉書發文說，中國不能指望對台動手卻不引發任何實質回應；無論各界對中國領袖看法為何，他們都不是賭徒，尤其是賭注攸關中國共產黨的合法性時。

總部在北京的「全球化智庫」副主任高志凱說，他認為中國對於統一台灣，有自己的時間表、論據和方法論，中國將遵行自身步調和邏輯，而非受川普行動影響。

新加坡南洋理工大學學者蔡志祥說，美國「綁架」外國領袖，可能再次強化當前國際環境中，北京「強權即公理」的看法。卡內基國際和平基金會高級研究員趙通說，看到國際社會接受美國近期行動，幾乎肯定會強化北京看法，即世界將更容易接受中國對台採取行動。

雖無跡象顯示解放軍侵台在即，幾名中國專家仍有信心，每次解放軍軍演都是在汲取經驗。中國清華大學國際戰略與安全研究中心高級研究員、解放軍退將周波說，在每次挑釁、每次解放軍回應下，台海現狀都會發生不可逆改變，且是朝對中方有利方向。

