華府智庫：解放軍攻台若失敗 代價將極為沉重

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」指出，中共攻台若失敗，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。圖為1月4日，解放軍東部戰區展開2026年度開訓動員大會。（取材自東部戰區微信公眾號）

華府 智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日發布報告，檢視中國對台動武將如何在不同層面影響中國。報告指出，一場由中國發起卻未能成功的衝突，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日出版報告《若中國攻擊台灣》（If China Attacks Taiwan），透過有限衝突（Minor Conflict）與全面戰爭（Major War）兩種情境，假設中國若在2026年至2030年間對台動武，可能會對中國的經濟、軍事能力、社會穩定和國際成本產生哪些影響。

在經濟層面，任何台海衝突情境的經濟後果都可能相當重大且持久。全面戰爭將因中國在全球製造供應鏈中的核心地位，而帶來足以改變全球生活的經濟成本；即便只是小規模衝突，中國與台灣也將面臨投資加速外流及貿易流向重組。

在軍事層面，任何兩岸衝突都將為解放軍 帶來成本與風險。在小規模衝突與中度情境中，對解放軍能力的實際代價相對有限；而在大戰情境中，則會更直接地受到預期成本與風險的影響。泥沼般的困境會削弱解放軍進行進一步跨海峽作戰的能力、執行其他關鍵任務的能力，也會為領導層帶來更高政治風險。

在社會穩定層面，中共所建立的高度密集監控與內部安全體系，可能足以應對短期局部外部衝突對內部穩定所造成的壓力。但若衝突延長，且中國本土遭受破壞，安全體系將面臨更為嚴峻的挑戰，包括物資短缺、政治幻滅、人口流離失所等。

在國際成本層面，中國領導層很可能認為，圍繞台灣發生小規模衝突所帶來的國際成本是可控的，國際回應將局限於少數國家的小部分外交行動，且可能僅為暫時性措施；若在更大規模兩岸衝突中，許多雙邊關係的後果將嚴重得多，也可能出現與其他國家斷交、中國企業遭制裁、精英階層的海外資產被凍結等狀況。

日耳曼馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀在序言中特別點出，習近平 及其同僚可能低估（或高估）這些情境下中國所需付出的成本。即便北京預期對台採取行動的代價高昂，也仍可能在風險認知下選擇行動。習近平可能認為，不採取行動對其個人而言成本更高，因此選擇一項他認為有必要展現決心的高風險行動。

葛來儀也表示，中國對台發動軍事行動失敗的代價將極為沉重。這不意味北京會因此不發動衝突，但若簡單假設中國必然會在台海衝突中取勝將是錯誤。一場由中國發起卻未能成功的衝突，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。