我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

華府智庫：解放軍攻台若失敗 代價將極為沉重

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」指出，中共攻台若失敗，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。圖為1月4日，解放軍東部戰區展開2026年度開訓動員大會。（取材自東部戰區微信公眾號）
華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」指出，中共攻台若失敗，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。圖為1月4日，解放軍東部戰區展開2026年度開訓動員大會。（取材自東部戰區微信公眾號）

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日發布報告，檢視中國對台動武將如何在不同層面影響中國。報告指出，一場由中國發起卻未能成功的衝突，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。

華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」近日出版報告《若中國攻擊台灣》（If China Attacks Taiwan），透過有限衝突（Minor Conflict）與全面戰爭（Major War）兩種情境，假設中國若在2026年至2030年間對台動武，可能會對中國的經濟、軍事能力、社會穩定和國際成本產生哪些影響。

在經濟層面，任何台海衝突情境的經濟後果都可能相當重大且持久。全面戰爭將因中國在全球製造供應鏈中的核心地位，而帶來足以改變全球生活的經濟成本；即便只是小規模衝突，中國與台灣也將面臨投資加速外流及貿易流向重組。

在軍事層面，任何兩岸衝突都將為解放軍帶來成本與風險。在小規模衝突與中度情境中，對解放軍能力的實際代價相對有限；而在大戰情境中，則會更直接地受到預期成本與風險的影響。泥沼般的困境會削弱解放軍進行進一步跨海峽作戰的能力、執行其他關鍵任務的能力，也會為領導層帶來更高政治風險。

在社會穩定層面，中共所建立的高度密集監控與內部安全體系，可能足以應對短期局部外部衝突對內部穩定所造成的壓力。但若衝突延長，且中國本土遭受破壞，安全體系將面臨更為嚴峻的挑戰，包括物資短缺、政治幻滅、人口流離失所等。

在國際成本層面，中國領導層很可能認為，圍繞台灣發生小規模衝突所帶來的國際成本是可控的，國際回應將局限於少數國家的小部分外交行動，且可能僅為暫時性措施；若在更大規模兩岸衝突中，許多雙邊關係的後果將嚴重得多，也可能出現與其他國家斷交、中國企業遭制裁、精英階層的海外資產被凍結等狀況。

日耳曼馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀在序言中特別點出，習近平及其同僚可能低估（或高估）這些情境下中國所需付出的成本。即便北京預期對台採取行動的代價高昂，也仍可能在風險認知下選擇行動。習近平可能認為，不採取行動對其個人而言成本更高，因此選擇一項他認為有必要展現決心的高風險行動。

葛來儀也表示，中國對台發動軍事行動失敗的代價將極為沉重。這不意味北京會因此不發動衝突，但若簡單假設中國必然會在台海衝突中取勝將是錯誤。一場由中國發起卻未能成功的衝突，將對其經濟、軍事、社會穩定與國際地位造成嚴重的負面後果。

解放軍 習近平 華府

上一則

聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案

延伸閱讀

魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作

魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作
魯比歐：委內瑞拉領導層若做正確決定 美方願合作

魯比歐：委內瑞拉領導層若做正確決定 美方願合作
陸環台軍演之際 管碧玲除宴飲還做這件事被轟

陸環台軍演之際 管碧玲除宴飲還做這件事被轟
解放軍軍演 管碧玲忙討論海洋汙染 被疑「比較重要？」

解放軍軍演 管碧玲忙討論海洋汙染 被疑「比較重要？」

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？