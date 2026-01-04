川普對委動武不會加速北京對台時間表 路透分析3原因

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2025年10月在釜山舉行雙邊會談。（路透）

美國打擊委內瑞拉並逮捕委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，引發關切北京是否仿效並對台灣出手。路透引述分析人士指出，「中國非美國、台灣非委國」，美國此舉不會加速中國對台灣的侵略，因為中國國家主席習近平 對台考量與時間表更多受到中國國內情勢和自身國力影響，而非取決於美國的作為和拉丁美洲局勢，並且中國將台灣視為內政，料將不會以此作為對台掀戰先例。

但是，分析人士指出，長遠來看，中國可能因而利用川普 作為，加強對台灣、西藏、東海與南海部分島嶼的領土主張。另一方面，台灣可能表態支持美國對委國行動，以爭取川普政府更多青睞。

華府 長期批評中國違反國際法作為自身論述基礎，現在華府自己這樣做削弱了這套論述，智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐（William Yang）認為，川普此舉可能讓北京撿到槍，「給了中國反擊美國的空間與火力」。

中國近日才實施圍台軍演，但分析預期，北京短期內不會利用委國局勢，把對台灣施壓升級成攻擊。

北京中國人民大學中國國際關係學者時殷弘直言：「中國接管台灣取決於中國發展中但仍不足的能力，而非川普在遙遠的南美洲做了什麼。」

美國智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）提到，中國將台灣視為內政，因此不太可能把美國對委國的行動，拿來當作任何跨海軍事打擊的先例。

他並補充，「習近平對委國不會超過對中國的關切，他會希望這件事將美國拖入泥淖。」