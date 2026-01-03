中學者提出美中「大交易」藍圖 指美應防台北採取「獨立」舉動

我的頻道

記者廖士鋒／綜合報導
中國學者吳心伯撰文提出美中「大交易」的藍圖。圖為川普總統(左)2025年於南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。(路透)
中國學者吳心伯撰文提出美中「大交易」的藍圖。圖為川普總統(左)2025年於南韓釜山與中國國家主席習近平會晤。(路透)

在2025年底美國宣布對台灣軍售後，解放軍展開圍台軍事演習，台海局勢緊張再度上升。中國學者在美國知名刊物撰文提出美中「大交易」藍圖，針對台海議題，喊話美國應要求台灣保持克制，並利用影響力防止台北採取任何公開的「獨立」舉動；中國則可通過減少在台灣周邊的軍事活動釋放善意。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯的最新文章「論中美大交易」(The Case for a Grand Bargain Between America and China)2025年12月31日由「外交事務」(Foreign Affairs)雜誌線上發表。

他在文章中指出，自1972年尼克森訪問北京以及1990年代中期柯林頓政府推動對中國接觸以來，中美關係曾兩度完成具有結構性意義的戰略重塑。當前，兩國正處於第三個潛在轉捩點，即建立一種符合現實需求的穩定雙邊關係。

在具體實施路徑上，他認為，經貿領域應成為推動「大交易」的首要突破口，雙方可在「對等性」(reciprocity)原則基礎上推進互利調整：中國通過擴大對美採購、增加對美製造業投資等方式，換取美方放鬆出口管制並減少對中國民用企業的限制。美方亦可通過減少對中國技術流動禁令來緩和「技術戰」；若美方如此，中國可在稀土及關鍵礦產出口問題上展現相應克制。

吳心伯強調，美中在亞太地區的地緣政治競爭是制約「大交易」的主要障礙，這涉及朝鮮半島問題、南海問題，他特別指出，對美中關係未來影響最為深遠的挑戰仍在於台灣問題。

他分析，台灣賴清德總統上台後，北京與台北的關係持續惡化，賴清德曾發表過一些「挑釁性言論」(如稱境外敵對勢力)，北京則加大了對台北的軍事壓力，並加強了在西太平洋地區與美國可能發生的衝突的準備。避免戰爭並達成一項全面的協議，需要北京和華盛頓緩和在台海地區的競爭，並放緩目前在台灣周邊的軍事化進程。

吳心伯提到，對北京而言，避免衝突並維護自身底線的最佳途徑是堅持「和平統一」政策，他也認為，北京應優先考慮建立台海兩岸的經濟和社會聯繫，並盡可能促進北京和台北官員之間的對話。過去一年對話都已完全中斷，才使得軍事化更加誘人。

他也認為，川普在台灣問題上的立場一直含糊其辭，他在這一問題上的克制有利於美中達成全面協議，但華盛頓可以而且應該更進一步，呼籲台灣停止行動，並利用自身影響力確保台北不會採取任何公開的獨立舉動，確保賴政府不越過任何紅線，包括修改憲法以追求法理獨立；同時重申美國歡迎台海和平與和解，並願意接受任何雙方都能接受的方案，這符合美國現行的「一個中國」政策。如果華盛頓切實履行這些努力，北京也應做出誠意，減少在台灣周邊的軍事活動。

他指出，在美國趨於內向且其對中國競爭加劇的背景下，達成「大交易」可分階段推進：談判可以經貿合作為起點、逐步積累互信，並據此展開更複雜的地區安全與制度改革談判。兩國領導人近期互動已釋放出推動重大交易的信號，未來的持續互動將為塑造「大交易」提供關鍵窗口。

