「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

川普總統29日回應中國解放軍舉行圍台軍演時表示，中國領導人習近平並未事先告知他，川普表示並不擔心局勢發展。中方則批評美國對台軍售。（美聯社）

中國解放軍宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，川普 總統29日表示，中國國家主席習近平 並未預先告知軍演，但川普表示他並不擔心局勢，川普指出，中國過去20年來一直在台海地區舉行海上軍演。

中國駐美大使館29日則發文表示，美國批准大規模對台軍售 ，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

解放軍這次無預警的軍演，外界多認為劍指美國軍售台灣及日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論。東部戰區29日宣布軍演訊息，30日實施實彈演習，有違國際間提前一周宣布的慣例。

川普29日於美國佛羅里達的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面，他在受訪時表示，中國國家主席習近平未向他提及軍演，但川普說，他有關注到相關訊息。

川普表示，他不相信習近平會犯台(I don't believe he's going to be doing it)，川普也說，他不感到擔憂；川普也說，中國過去20年、25年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，甚至有的軍演比這次的軍演規模更大。

川普政府在中國宣布軍演的11天前，才公布新一輪對台軍售，項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」等8案，軍售金額共111.054億美元。

中使館：美對台軍售破壞和平

中國駐美大使館發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

該館表示，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，並批評賴清德總統上台後，「對外頑固謀求『台獨』」，並稱賴政府急於促成美對台軍售，是想把美國拉下水。並稱，兩岸的實力對比已發生根本性的變化，無論美國把台灣打造成怎麼樣的「豪豬」，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。

中國駐美大使館並表示，中美因台灣問題發生對抗不符合美國的利益，稱中美有廣闊的合作空間，但美國要尊重中國的核心利益，「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的。」

台總統府：堅定守護國家安全

中華民國總統府發言人郭雅慧嚴厲譴責中方軍演，賴清德總統也在國防部發言人貼文底下留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。賴清德說，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

台行政院長卓榮泰表示，「中華民國政府嚴厲要求中共當局應停止所有演習」。卓榮泰表示，如此窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。

賓州大學裴利世界學院(Perry World House)資深專案經理善學(Thomas Shattuck)對中央社表示，這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。