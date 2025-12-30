我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

「不信中會犯台」川普：習近平未告知圍台軍演 但我不擔心

記者陳熙文／華盛頓報導
川普總統29日回應中國解放軍舉行圍台軍演時表示，中國領導人習近平並未事先告知他，川普表示並不擔心局勢發展。中方則批評美國對台軍售。（美聯社）
川普總統29日回應中國解放軍舉行圍台軍演時表示，中國領導人習近平並未事先告知他，川普表示並不擔心局勢發展。中方則批評美國對台軍售。（美聯社）

中國解放軍宣布舉行代號「正義使命-2025」的圍台軍演，川普總統29日表示，中國國家主席習近平並未預先告知軍演，但川普表示他並不擔心局勢，川普指出，中國過去20年來一直在台海地區舉行海上軍演。

中國駐美大使館29日則發文表示，美國批准大規模對台軍售，是嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

解放軍這次無預警的軍演，外界多認為劍指美國軍售台灣及日本首相高市早苗有關「台灣有事」的言論。東部戰區29日宣布軍演訊息，30日實施實彈演習，有違國際間提前一周宣布的慣例。

川普29日於美國佛羅里達的海湖俱樂部(Mar-a-Lago)與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)會面，他在受訪時表示，中國國家主席習近平未向他提及軍演，但川普說，他有關注到相關訊息。

川普表示，他不相信習近平會犯台(I don't believe he's going to be doing it)，川普也說，他不感到擔憂；川普也說，中國過去20年、25年來一直在台海區域舉行海上軍事演習，甚至有的軍演比這次的軍演規模更大。

川普政府在中國宣布軍演的11天前，才公布新一輪對台軍售，項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」等8案，軍售金額共111.054億美元。

中使館：美對台軍售破壞和平

中國駐美大使館發文表示，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號。

該館表示，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，並批評賴清德總統上台後，「對外頑固謀求『台獨』」，並稱賴政府急於促成美對台軍售，是想把美國拉下水。並稱，兩岸的實力對比已發生根本性的變化，無論美國把台灣打造成怎麼樣的「豪豬」，都不可能抵擋中國終將完全統一的歷史潮流。

中國駐美大使館並表示，中美因台灣問題發生對抗不符合美國的利益，稱中美有廣闊的合作空間，但美國要尊重中國的核心利益，「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的。」

台總統府：堅定守護國家安全

中華民國總統府發言人郭雅慧嚴厲譴責中方軍演，賴清德總統也在國防部發言人貼文底下留言表示，政府已就情勢變化妥為應處，請大家安心。賴清德說，「我們不會升高衝突、不挑起爭端，但會堅定守護我們的國家安全與民主自由的生活方式。」

台行政院長卓榮泰表示，「中華民國政府嚴厲要求中共當局應停止所有演習」。卓榮泰表示，如此窮兵黷武、武力的恫嚇，只會引起國人跟國際社會的不滿。

賓州大學裴利世界學院(Perry World House)資深專案經理善學(Thomas Shattuck)對中央社表示，這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。

川普 軍售 習近平

上一則

首攻委內瑞拉本土 川普：美炸毀碼頭毒品裝載大型設施

下一則

川普晤內唐亞胡 傳要求改變約旦河西岸政策

延伸閱讀

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料

放話「打趴伊朗」 川普警告：不要浪費美國B-2轟炸機燃料
淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點

淡化解放軍環台軍演威脅 川普會內唐亞胡後記者會5重點
川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾

川普稱1月宣布Fed新主席 白宮宴會廳有爭議卻再以翻修問題揚言告鮑爾
川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

熱門新聞

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
哈塞特接受訪問時表示，明年凡是加班的勞工、年長者，或者有小費收入的人，都將獲得巨額的退稅。圖為堪薩斯州一家燒烤餐廳。(路透)

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

2025-12-22 19:53
川普總統22日在佛州海湖莊園宣布美國海軍新的黃金艦隊計畫，推出「川普級」新型戰艦，身旁示意圖寫著首艦名稱為「挑戰號」。(路透)

世界歷史上最大戰艦 川普宣布建造2艘全新「川普級」戰艦

2025-12-22 19:36
美國貿易代表署12月23日宣布，將對中國輸美半導體加徵關稅，但把啟動時間延後到2027年6月。(路透)

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

2025-12-23 19:40
小布希總統的堂弟喬納森布希(右一)參選緬因州長。(美聯社)

甘迺迪、布希、裴洛西…大批政治世家新生代 投入2026選舉

2025-12-26 05:23

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對