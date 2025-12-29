川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

我的頻道

中央社／華盛頓29日專電
總統川普。（路透）
總統川普。（路透）

解放軍宣布新一波環台軍演，並將進行實彈射擊。總統川普今天對此表示，已看到相關情況，但中國國家主席習近平沒有告訴他任何事，「而且我也不認為他真的會這麼做」，一點都不擔心這件事，且中國海軍已在區域軍演20年。

川普今天在佛州與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）舉行聯合記者會時，被問到對解放軍演習的掌握情形、看法，及是否與習近平有相關討論。

川普重申與習近平關係非常好，「他並沒有就此告訴我任何事情。我當然有看到相關情況，但他沒有告訴我任何事，而且我也不認為他真的會這麼做，完全沒有什麼讓我擔心的」。

當被記者問及這些演習是否令他感到擔憂時，川普說，中國「已經在那個地區進行海軍演習長達20年，現在外界看待這件事的方式可能有些不同，但事實上，「他們過去進行的規模還更大」。

解放軍東部戰區宣布，台北時間29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。30日在台灣周邊5個海空域範圍進行實彈射擊。

台灣國防部成立應變中心，依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演。

對於「正義使命-2025」的時機與動機，華府智庫德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of the United States）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）今天對中央社表示，北京也可能是在警告總統賴清德的政府及民進黨不要大幅增加國防開支。同時，中國領導人可能也認為有必要向國內民眾表明，中國共產黨正在捍衛國家主權和領土完整。

「同時，強化解放軍的作戰能力也被視為關鍵，中國國家主席習近平已指示解放軍做好在2027年前奪台的準備。」

賓州大學裴利世界學院（Perry World House）資深專案經理善學（Thomas Shattuck）長期研究兩岸議題，他下午也透過電郵對中央社說，「正義使命-2025」很可能與美國宣布對台軍售有關，但他同時認為，這只是年底的系列演習，最終將以習近平發表新年對台演說收尾。

解放軍 習近平 川普

