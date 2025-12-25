我的頻道

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

編譯簡國帆／即時報導
中國雖已放寬稀土供應管制，卻仍在限制美國自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料。（路透）
市場人士透露，儘管川普總統與中國國家主席習近平在10月時，達成放寬稀土供應管制的協議，中國依然在限制美國要自行生產永久磁鐵與其他產品所需的稀土原料，且北京在夏季核發的六個月效期出口許可證即將到期，為2026年美中爆發新一輪衝突埋下伏筆。

彭博資訊報導，十多位匿名的消費企業、生產商、政府官員和貿易專家表示，雖然中國已擴大供應永久磁鐵等成品，但美國業界仍然無法獲得自行生產這些產品所需的原料，而川普政府的關鍵優先事項之一，正是自主生產。

中國正藉由管制稀土元素原物料出口，阻礙美國想打造自主稀土加工產業的努力，凸顯川普和習近平10月30日敲定貿易戰休兵協議後，即便川普當時聲稱該協議形同「實質移除」中國之前的一系列管制，美中緊張仍揮之不去。

白宮與中國商務部都未回應彭博資訊記者的置評請求。川普政府官員最近表示，中國持續遵守稀土供應協議的相關條款。北京之前表示，批准部分稀土出口申請，但仍在限制可能流向軍事承包商的供應。

數據顯示，中國11月出口到美國的稀土磁體量月比下滑11%，仍高於4月北京實施管制的低點。彭博在計算官方海關數據後則發現，中國11月的稀土元素與產品（包括磁體）總出口量月增13%。

產業主管和市場人士都表示，美國企業面臨的現實與數據不同。Noveon磁鐵公司執行長鄧恩表示，他連絡其他同業後發現，「大家都無法從中國獲得原物料，如果你是美國實體，就拿不到鏑金屬或氧化鏑」。

Noveon是美國少數幾家永久磁鐵製造商之一，並未從中國採購稀土原料，但鄧恩說他的一些客戶會向中國採購，「在中國以外，世界能生產5萬噸磁體，中國以外的稀土礦產量卻遠不足以支撐產能」，「中國對礦產的限制遠甚於磁體限制，就是要維持這種局面」。

政府數據顯示，中國整體稀土原料出口去年來已增加，但美國獲得的數量卻未提高，依然持平，同時歐盟在15日表示，中國開始發放期限更常的稀土許可給歐洲企業。

知情人士說，美中還沒針對中國會釋出稀土到什麼程度的細節，達成共識，彭博11月報導，美中是針對所謂的「一般許可證」達成協議，留下休兵協議可能破局的憂慮。

中國在夏季批准的六個月期臨時出口許可證，即將到期，美國企業屆時預料將申請延長，可能導致許可申請「大塞車」，買家擔心中國可能緩慢批准。

稀土 川普 習近平

