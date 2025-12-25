我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國對美稀土出口留下2伏筆 2026年恐觸發新一輪衝突

阿肯色州開出勁球頭獎 一注獨得 18.2億史上第二高

五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國防部評估中國在2027年底將有對台作戰打勝的能力。圖為中國解放軍的東風飛彈。（新華社）
國防部評估中國在2027年底將有對台作戰打勝的能力。圖為中國解放軍的東風飛彈。（新華社）

五角大廈在今年的「中國軍力報告」(China Military Power Report)裡對北京軍事實力做出評估表示，中國對於研發更複雜武器維持穩定進展，持續增進把軍力擴張到本土之外的能力，包括針對台灣；中國軍隊在2024年進行軍演，測試對台灣包括不開戰的脅迫、兩棲入侵、火力攻擊、海上封鎖的「關鍵要素」(essential components)。報告指出，政府將尋求與中國建立更廣泛的軍方對軍方溝通，並透過其他方式表明美國的「和平意圖」(peaceful intentions)。

稱中持續測試蠻力武統

報告指出，雖然中國國家主席習近平表示中國軍方要有能力在2027年前用武力拿下台灣，但截至去年為止，北京依然不確定要不要入侵或接管台灣；中國人民解放軍持續琢磨使用「蠻力」(brute force)武統台灣的不同選項，不過中國領導人仍未確定解放軍是否做好準備可以成功拿下台灣。

川普政府上周通過110億元對台軍售包裹，其中包括車載式飛彈發射器、反坦克導彈、火砲以及無人機。就在同一時間，川普總統則淡化北京對台動武的可能，並決定與習近平加強關係，美中雙方正為明年4月「川習會」做準備。

報告指出，從2023年以來，中國大幅在空中、海面挑戰與台灣的界線，進入台灣防空識別區(ADIZ)的活動增加60%，2023年有1703件，2024年有2771件。中國軍艦在台灣海峽也加強行動。

朝向部署1000枚核彈頭

國防部發布的年度評估，稱中國為「蠻力」威脅台灣研發選項。圖為北京9月閱兵時展示核...
國防部發布的年度評估，稱中國為「蠻力」威脅台灣研發選項。圖為北京9月閱兵時展示核導彈。（新華社）

國防部在報告中說，中國2020年開始大量製造核子彈頭，如今雖然生產放緩，計畫仍持續擴張，重點放在低當量核子武器與早期反擊能力，中國持續朝著2030年底前完成1000枚核子彈頭部署的目標前進。

「中國軍力報告」是國防部每年送交國會的非機密報告，今年報告內容強調川普設法與全世界發展最迅速的軍事強國穩定關係的努力。

報告指出，北京擁有的核武彈頭總數約600多枚，與去年數字差不多，「由此可見生產速度減緩」，不再像2020年以來的每年估計生產100枚，但解放軍持續「大規模核武擴張」，對限武談判「沒有興趣」。

指中國軍事擴張 威脅美國

報告寫道，川普希望與中國維持穩定和平、公平貿易與相互尊重的關係。報告僅在少數地方提及中國，而且幾乎都集中在經濟關係方面，不過仍指出：「中國歷史性的大規模軍事擴張，使美國本土日漸脆弱。」

華盛頓郵報分析，雖然川普政府對於北京的談話基調改變，但中國企圖掌控台灣、企圖發展與美國相等的常規飛彈部隊，仍是美國面臨的層層挑戰。

長期密切追蹤中國飛彈發展、並擔任戰略與國際研究中心（CSIS）飛彈防禦計畫主任的卡拉科（Tom Karako）表示：「與過去幾年相比，報告中對軍事硬體的細節似乎較少，反而出人意料地強調改善美中關係以及軍方對軍方的合作。」

川普 解放軍 國防部

上一則

H-1B抽籤制變革 作業時間加長 不利職場新人

下一則

聯邦法官裁定10萬元H-1B簽證費合法 美國商會失望

延伸閱讀

川普平安夜接孩童來電談「乾淨美麗的煤」：不讓壞聖誕老人入境

川普平安夜接孩童來電談「乾淨美麗的煤」：不讓壞聖誕老人入境
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光
「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光
川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸

川普力挺宏都拉斯總統候選人險勝 差距微小對手拒絕認輸

熱門新聞

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

2025-12-18 12:55
為應對ICE攔查，許多民眾出門已隨身帶護照，證明身分。圖中的墨西哥移民母親，把她的墨西哥護照和女兒的美國護照收在一起。(美聯社)

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

2025-12-24 05:27
新一批艾普斯坦檔案中有柯林頓與麥可傑克森的合照。（路透）

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

2025-12-20 12:35
川普政府要求重新安排日期審理遭擱置多年的移民案，使得近12萬無證移民面臨被遣返風險，當中一半最少已在美國居住了十年。圖為五歲的萊安德羅·萊昂於2023年在波士頓的法尼爾廳的入籍儀式上，聆聽美國國歌。(路透檔案照)

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

2025-12-19 16:58
川普總統17日晚白宮對全國發表演講，主要是強調他的政績，表示物價平穩，就業人數增加。(路透)

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

2025-12-18 01:29
美國總統川普。（美聯社）

川普宣布暫停綠卡抽籤 因布朗大學、MIT槍案兇手藉此計畫來美

2025-12-19 01:16

超人氣

更多 >
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲
不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧

不用再硬撐 經濟艙長途飛行不再受折磨 達人傳授「小物」減壓技巧
ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明
聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列

聖誕前夕7旬華女當場身亡 此類事件位居洛杉磯死因前列