五角大廈公布「中國軍力報告」 攻台4選項曝光

國防部評估中國在2027年底將有對台作戰打勝的能力。圖為中國解放軍的東風飛彈。（新華社）

五角大廈在今年的「中國軍力報告」(China Military Power Report)裡對北京軍事實力做出評估表示，中國對於研發更複雜武器維持穩定進展，持續增進把軍力擴張到本土之外的能力，包括針對台灣；中國軍隊在2024年進行軍演，測試對台灣包括不開戰的脅迫、兩棲入侵、火力攻擊、海上封鎖的「關鍵要素」(essential components)。報告指出，政府將尋求與中國建立更廣泛的軍方對軍方溝通，並透過其他方式表明美國的「和平意圖」(peaceful intentions)。

稱中持續測試蠻力武統

報告指出，雖然中國國家主席習近平表示中國軍方要有能力在2027年前用武力拿下台灣，但截至去年為止，北京依然不確定要不要入侵或接管台灣；中國人民解放軍 持續琢磨使用「蠻力」(brute force)武統台灣的不同選項，不過中國領導人仍未確定解放軍是否做好準備可以成功拿下台灣。

川普 政府上周通過110億元對台軍售包裹，其中包括車載式飛彈發射器、反坦克導彈、火砲以及無人機。就在同一時間，川普總統則淡化北京對台動武的可能，並決定與習近平加強關係，美中雙方正為明年4月「川習會」做準備。

報告指出，從2023年以來，中國大幅在空中、海面挑戰與台灣的界線，進入台灣防空識別區(ADIZ)的活動增加60%，2023年有1703件，2024年有2771件。中國軍艦在台灣海峽也加強行動。

朝向部署1000枚核彈頭

國防部發布的年度評估，稱中國為「蠻力」威脅台灣研發選項。圖為北京9月閱兵時展示核導彈。（新華社）

國防部 在報告中說，中國2020年開始大量製造核子彈頭，如今雖然生產放緩，計畫仍持續擴張，重點放在低當量核子武器與早期反擊能力，中國持續朝著2030年底前完成1000枚核子彈頭部署的目標前進。

「中國軍力報告」是國防部每年送交國會的非機密報告，今年報告內容強調川普設法與全世界發展最迅速的軍事強國穩定關係的努力。

報告指出，北京擁有的核武彈頭總數約600多枚，與去年數字差不多，「由此可見生產速度減緩」，不再像2020年以來的每年估計生產100枚，但解放軍持續「大規模核武擴張」，對限武談判「沒有興趣」。

指中國軍事擴張 威脅美國

報告寫道，川普希望與中國維持穩定和平、公平貿易與相互尊重的關係。報告僅在少數地方提及中國，而且幾乎都集中在經濟關係方面，不過仍指出：「中國歷史性的大規模軍事擴張，使美國本土日漸脆弱。」

華盛頓郵報分析，雖然川普政府對於北京的談話基調改變，但中國企圖掌控台灣、企圖發展與美國相等的常規飛彈部隊，仍是美國面臨的層層挑戰。

長期密切追蹤中國飛彈發展、並擔任戰略與國際研究中心（CSIS）飛彈防禦計畫主任的卡拉科（Tom Karako）表示：「與過去幾年相比，報告中對軍事硬體的細節似乎較少，反而出人意料地強調改善美中關係以及軍方對軍方的合作。」