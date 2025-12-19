美跨黨派議員 提嚇阻中侵台10迫切步驟

我的頻道

記者陳熙文／華盛頓報導
眾議員穆勒納爾稱讚美國軍售台灣，說這可以嚇阻中共侵台。(美聯社)
眾議員穆勒納爾稱讚美國軍售台灣，說這可以嚇阻中共侵台。(美聯社)

川普政府宣布逾111億元對台軍售，共和黨籍聯邦眾議員、眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾(John Moolenaar)18日稱讚說，該軍售是川普政府傑出的一手來強化美台之間的夥伴關係，並嚇阻中共對台灣的入侵。

另外，穆勒納爾18日與民主黨籍眾議員共同公布跨黨派報告，提出強化嚇阻中共侵台的十個迫切步驟，包括擴大美台合作、加速對台安全援助、打造美台互惠的防衛合作項目等；報告也提到，美國應該協同台灣，擴大並多樣化台灣的能源供應，包括發展核能。

隸屬國防部的國防合作安全局(Defense Security Cooperation Agency)17日公布新一輪對台軍售，項目包括「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「M109A7自走砲」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、「台灣戰術網路(TTN)暨部隊覺知應用套件(TAK)」、「標槍反甲飛彈續購」、「拖式飛彈續購」、「AH-1W型直升機零附件」，以及「魚叉飛彈可修件檢修」等八案。

八案中又以82套海馬士遠程精準打擊系統和60台M109A7自走砲的金額最高，分別為40.5億元和40.3億元，全八案軍售金額共111.054億元。

穆勒納爾稱讚軍售是川普政府強化美台夥伴關係，並嚇阻中共入侵台灣的傑出一手；穆勒納爾說，台灣人持續遭到中共騷擾，中國國家主席習近平也下令解放軍在2027年做好攻占台灣的準備；穆勒納爾說，台灣正在投資自我防衛，他希望這些迫切需要的武器項目可以快速交付來強化嚇阻。

穆勒納爾和民主黨籍眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)18日也共同發布跨黨派報告，概述強化嚇阻中共侵台的步驟。

該報告建立在特別委員會於2023年提出的「台灣十點」(Ten For Taiwan)政策建議，在其基礎上再提出十點建言(Ten More For Taiwan)；穆勒納爾表示，2026年是在台海建立嚇阻很迫切的一年，這代表須儲存武器、加強後勤能力，為解放軍創造兩難的困境，以嚇阻攻台行動；穆勒納爾呼籲說，美國必須趁早採取決定性的步驟來強化美台關係。

克利什納穆希則說，這分報告明確指出，台灣不是、未來也不會是與中共交易的籌碼；克利什納穆希也認為說，報告點出，有效的嚇阻不只有軍事，也包括清楚的政治信息、強化的經濟的連結，以及美台對共享價值的堅定承諾；克利什納穆希也說，美國對全球發生的壓迫和侵略如何反應，直接塑造北京對台的計算。

報告建議美國應該積極地、一貫地申明美國對台的安全承諾，同時推進美台之間的貿易、稅務、旅遊和科技協議來深化投資、擴大合作，並增強雙邊經濟整合；報告也呼籲美國國會應該立法來嚇阻和快速反應中共的經濟侵略，以保護關鍵供應鏈等。

報告也建議美國擴大、加速、精簡對台的安全援助，並建立互惠的防衛工業合作項目；報告建議美國優先重視和擴大國防工業生產和補給能力、加速創新，且緩和對中共供應鏈的依賴。

報告建議美國加速建造地區的基礎建設等、強化情報分享倡議，且進一步整合美國、日本、菲律賓和其他第一島鍊夥伴和盟友，打造多邊聯合演習和多邊的指揮控制結構。

此外，報告建議美國與台灣協作，擴大並多樣化台灣的能源供應，包括增加液化天然氣的進口、強化儲備能力、增加儲存來自美國和盟友的農產品和藥品、強化網路安全能力；報告表示，台灣應該考量所有能源選項，包括核能、液化天然氣和再生能源；美國應該與台灣合作投資小型模組化核反應爐(SMR)的供電網絡，以支持關鍵能源供應。

報告也建議美國提供台灣軍事人員更多參加美國訓練課程的機會，並擴充對台長期顧問的支持管道。

