Nvidia售H200助解放軍如虎添翼？彭博專欄：華府可與台灣合作防堵漏洞

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普日前宣布將開放輝達對中國出售H200晶片。（路透）
美國總統川普日前宣布將開放輝達對中國出售H200晶片。（路透）

彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）18日以「輝達會讓中共解放軍如虎添翼？」為題發表文章指出，美國總統川普開放輝達（Nvidia）對中國出售H200晶片，可能加速中共解放軍的AI技術發展，縮小美國在軍事霸權上的優勢，恐改變美中在印太地區的權力平衡。她建議，華府應建立更嚴格的稽核與追溯機制，確保先進晶片不會藉由北京軍民融合戰略為解放軍所用；同時，應與台灣、日本、南韓合作，擬定市場進入規則。

瓦斯瓦尼認為，問題不在於北京是否想打造一支AI強化的軍隊，問題是華府會在多大程度幫助對手解放軍一臂之力。

H200是輝達旗下第二強大的繪圖處理器（GPU），性能比目前專供中國市場的H20晶片高出約6倍。瓦斯瓦尼指出，對任何試圖提升AI技術能力、尤其是在軍事領域能力的國家而言，H200無疑是關鍵工具。

這對解放軍未來作戰能力攸關重大。中國軍方文件強調，未來戰爭將取決於如何運用AI來決定武器打得有多準、殺傷力有多強。北京認為，贏得未來戰爭不僅仰賴最大規模的艦隊或最遠射程的飛彈，還取決於能否比敵人更快感測、做出決策與打擊。這將需要龐大的運算能力。

中國本土半導體產業的進展不容否認，儘管距離最先進水準仍有顯著差距，解放軍及其附屬研究機構也被美國研究中心披露多次試圖透過商業管道取得美國晶片。

在中國「軍民融合」戰略下，解放軍試圖將市售AI硬體納入軍事系統。喬治城大學「安全與新興科技中心」（CSET）資深分析師麥考爾（Cole McFaul）警告，若中方願意承擔資安風險，解放軍未來可能部署可用於軍事用途的成熟AI系統，這將令美國高度憂心。

美國決策者正面臨一個進退兩難的現實：封堵中國取得先進晶片，確實會提高。中國的成本、放慢其發展腳步，卻無法真正阻止他們的晶片發展；反過來，一旦放行，則可能在美中角力的關鍵時刻，加速中國的軍事現代化。

瓦斯瓦尼建議，美方應建立更嚴格的稽核與追溯機制，確保美國製造與設計的晶片不會經由中介流向與解放軍相關實體；還有一個方法是，與理念相近的夥伴協調擬定中方取得美方晶片的規則，尤其是與掌握先進半導體供應鏈的台灣、日本與南韓合作，或許有助防杜中國可能加以利用的漏洞。

瓦斯瓦尼認為，北京是否想打造一支AI強化的軍隊根本不是問題，答案必然是肯定的，中國也正在朝這個方向前進。真正的問題是，華府在這個過程中，會在多大程度上、不經意地助其一臂之力。

解放軍 AI 輝達

